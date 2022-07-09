Рада исключила нардепа Ковалева из налогового комитета – нардеп Железняк

По его словам, соответствующий проект постановления поддержали 279 нардепов.

"Надеюсь, что скоро будет и решение правоохранительных органов по этому предателю. Показания по нему я лично и члены нашего комитета уже дали Госбюро расследований", – заявил политик.

Контекст:

Ковалев прошел в Верховную Раду как мажоритарщик от партии "Слуга народа", избирался в 186-м округе в Херсонской области (центр находится в городе Олешки). За время работы в Раде он стал известен покупкой "4 канала".

В середине апреля СМИ выяснили, что нардеп находится в оккупированной Голой Пристани Херсонской области, входящей в его избирательный округ, причем отправился туда 28 февраля. Путь занял у него две недели, а 12 апреля к нему домой в Голую Пристань приезжали российские военные, провели обыск и "после общения уехали". Он заверял, что остается "проукраинским политиком" и "не изменял интересам государства".

28 апреля партия "Слуга народа" приостановила членство Ковалева в своей фракции в ВР, а также обратилась к генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с призывом расследовать действия нардепа на оккупированной территории и обстоятельства его общения с оккупантами. 3 мая стало известно, что Ковалева исключили из фракции.

8 июня Ковалев в Facebook рассказал об участии во встрече с первым заместителем администрации президента РФ Сергеем Кириенко и заявил, что "Россия навсегда" в Херсонской области.

22 июня в Голой Пристани автомобиль Ковалева подорвали. 30 июня коллаборационист впервые после инцидента появился на видео в сюжете российского пропагандистского "РИА Новости". Лежа на больничной койке, Ковалев назвал подрыв своего авто "диверсией украинских спецслужб".

4 июля назначенный оккупантами "глава" Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Ковалев получил должность "вице-премьера" в оккупационном правительстве региона.

6 июля Ковалеву объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору), за что предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества, сообщили в ГБР.