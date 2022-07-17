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Экс-начальник СБУ в Крыму задержан по подозрению в госизмене

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По данным СМИ, Кулиничу инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса, в том числе государственную измену
По данным СМИ, Кулиничу инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса, в том числе государственную измену
Фото: rbc.ua

Правоохранители задержали бывшего начальника управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым Олега Кулинича, который был уволен с должности в марте этого года. Об этом сообщили "Бабелю" и "Украинской правде" в пресс-службе СБУ.

По информации "РБК-Украина", задерживали Кулинича сотрудники СБУ и Госбюро расследований. 

Место и причины задержания не уточняются, но "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в спецслужбе пишет, что Кулиничу сообщили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). По данным источника "Украинской правды" в правоохранительных органах, Кулиничу инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса, в том числе и государственную измену.

В СБУ напомнили, что противодействие спецслужбам РФ и их попыткам расширить агентурную сеть в украинских органах государственной власти является одним из главных направлений деятельности спецслужбы.

"Фигурантами таких дел были и сотрудники СБУ, что свидетельствует о тенденции к самоочищению Службы. Разоблачая такие ситуации, а не скрывая их, мы внедряем курс на построение современной и действенной спецслужбы, способной противодействовать сильному врагу, который вредит государственной безопасности Украины", – заявили в СБУ.

Там добавили, что в рамках этого дела готовы максимально содействовать и предоставить всю необходимую информацию для дальнейшего его расследования. 

В СБУ отдельно напомнили, что фигурант уголовного производства был уволен с должности в марте этого года. 

"Подчеркиваем: в СБУ работают тысячи честных и профессиональных патриотов, многие из которых сейчас защищают Украину на фронте с оружием в руках. Мы же продолжаем курс на очищение Службы", – добавили в СБУ. 

Одесский активист Сергей Стерненко опубликовал фото задержания Кулинича, и завил, что еще до его назначения на должность активисты предупреждали, что он может сотрудничать с агрессором. 

Контекст:

После аннексии Россией Крыма главное управление СБУ в Крыму переехало с временно оккупированной территории полуострова в Херсон, где и располагалось в момент полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Президент Владимир Зеленский назначил Кулинича главой управления СБУ в Крыму в октябре 2020 года. 2 марта 2022 года президент уволил его с этой должности. 

Теги: СБУ, Крым, госизмена, Государственное бюро расследований, задержание, Сергей Стерненко, подозрение, Служба безопасности Украины, ГБР
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