Экс-начальник СБУ в Крыму задержан по подозрению в госизмене

По данным СМИ, Кулиничу инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса, в том числе государственную измену Фото: rbc.ua

По информации "РБК-Украина", задерживали Кулинича сотрудники СБУ и Госбюро расследований.

Место и причины задержания не уточняются, но "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в спецслужбе пишет, что Кулиничу сообщили о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). По данным источника "Украинской правды" в правоохранительных органах, Кулиничу инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса, в том числе и государственную измену.

В СБУ напомнили, что противодействие спецслужбам РФ и их попыткам расширить агентурную сеть в украинских органах государственной власти является одним из главных направлений деятельности спецслужбы.

"Фигурантами таких дел были и сотрудники СБУ, что свидетельствует о тенденции к самоочищению Службы. Разоблачая такие ситуации, а не скрывая их, мы внедряем курс на построение современной и действенной спецслужбы, способной противодействовать сильному врагу, который вредит государственной безопасности Украины", – заявили в СБУ.

Там добавили, что в рамках этого дела готовы максимально содействовать и предоставить всю необходимую информацию для дальнейшего его расследования.

В СБУ отдельно напомнили, что фигурант уголовного производства был уволен с должности в марте этого года.

"Подчеркиваем: в СБУ работают тысячи честных и профессиональных патриотов, многие из которых сейчас защищают Украину на фронте с оружием в руках. Мы же продолжаем курс на очищение Службы", – добавили в СБУ.

Одесский активист Сергей Стерненко опубликовал фото задержания Кулинича, и завил, что еще до его назначения на должность активисты предупреждали, что он может сотрудничать с агрессором.