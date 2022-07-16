ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жительница Ивано-Франковска, осужденная за призывы вернуть СССР, связана со Стремоусовым – СБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У женщины нашли паспорт гражданки РФ
У женщины нашли паспорт гражданки РФ
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины сообщает, что жительница Ивано-Франковска, которую суд приговорил к пяти годам лишения свободы за пропаганду коммунистического тоталитарного режима, связана с "замглавы военно-гражданской администрации" Херсонской области, пропагандистом и коллаборантом Кириллом Стремоусовым.

Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте СБУ 16 июля.

В СБУ называют женщину приспешницей Стремоусова.

"Злоумышленница координировала информационно-подрывную деятельность агентурной сети, созданной коллаборантом в пользу спецслужб России", – говорится в релизе.

Имени женщины в СБУ не называют, но, судя по обвинению, речь об уроженке России, о приговоре для которой прокуратура информировала 12 июля.

"Находясь в Прикарпатье, она "разгоняла" через интернет лозунги в поддержку захватчиков и активно распространяла сообщения, в которых призывала к восстановлению СССР. Для максимального охвата женщина администрировала анонимные аккаунты в нескольких соцсетях, включая запрещенные в Украине. Она использовала разные псевдонимы, а со своим "куратором" общалась через закрытые каналы связи. Ее публикации активно репостили другие участники пропагандистской сети для проведения информационных диверсий против нашего государства", – проинформировали в СБУ.

В украинской спецслужбе сообщают, что у женщины при обыске нашли паспорт гражданки РФ. По данным прокуратуры, в 2015-м она получила гражданство Украины.

Контекст:

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СССР, Ивано-Франковск, Прикарпатье, Ивано-Франковская область, соцсети, декоммунизация, Кирилл Стремоусов, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу
  "Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне
  "Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео
"Злочинці всі, хто кров’ю вмив землю у Вінниці!" Потап написал стихотворение в память о погибших во время ракетного обстрела центра города
"Злочинці всі, хто кров’ю вмив землю у Вінниці!" Потап написал стихотворение в память о погибших во время ракетного обстрела центра города
  "Russia is terrorist state". Диджей Ana B сожгла портрет Путина в прямом эфире. Видео
  "Russia is terrorist state". Диджей Ana B сожгла портрет Путина в прямом эфире. Видео
  "Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери
  "Лиза – это ее жизнь. Я не знаю, как пережить такое горе". Бабушка погибшей в центре Винницы девочки рассказала о состоянии ее матери
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом
  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео
  Вакарчук под обстрелами на передовой рассказал о новорожденной дочери. Видео
"Все еще сенсационная фигура", "Естественная и спортивная". 57-летняя Херли снялась в белом бикини
"Все еще сенсационная фигура", "Естественная и спортивная". 57-летняя Херли снялась в белом бикини
  Панин о замалчивающей войну Лолите: Мы перестали общаться
  Панин о замалчивающей войну Лолите: Мы перестали общаться
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
"Ад для вас покажется раем, сраные ублюдки!﻿" Приходько показала, как радуются рашисты гибели трехлетней девочки в Виннице
"Я был одним из самых оплачиваемых ведущих". Притула рассказал, за что он и его семья живут во время войны
"Я был одним из самых оплачиваемых ведущих". Притула рассказал, за что он и его семья живут во время войны
"Всех не заблокируют". После ракетного обстрела Винницы украинцы меняют аватарки на черно-белый хештег Russia Terrorist State
"Всех не заблокируют". После ракетного обстрела Винницы украинцы меняют аватарки на черно-белый хештег Russia Terrorist State
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: У меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец. На кладбище они похоронены неподалеку
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: У меня мама погибла, когда мне было шесть лет, а у него отец. На кладбище они похоронены неподалеку
"Давайте нападем на них тракторами". Актер студии "Квартал 95" Великий показал, как Лукашенко "послал" Путина
"Давайте нападем на них тракторами". Актер студии "Квартал 95" Великий показал, как Лукашенко "послал" Путина
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"От такого взгляда Путин в штаны наделает". Гордон предложил угадать, кто запечатлен на фото: он или голливудский актер (188774)
2
"Суть России в одном фото!" В сети обсуждают снимок россиянина, который обнародовал Гордон (119434)
3
Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся (89589)
4
"Уважаемый президент. Я всегда с такой радостью приезжаю к вам". Повалий спела перед Лукашенко и назвала Беларусь своим домом (83382)
5
Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить (53939)
6
"Россиянам нужны не наши земли и наши территории. Они – второстепенная цель". Кондратюк рассказал, чего на самом деле от Украины хотят рашисты (48096)
7
"Она заехала лично сказать спасибо". Жена раненого военнослужащего рассказала о визите Поляковой в палату к ее мужу (45385)
8
63-летняя Мадонна показала, как выглядит ее лицо вблизи. Видео (39753)
 
 
 
 