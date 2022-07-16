Жительница Ивано-Франковска, осужденная за призывы вернуть СССР, связана со Стремоусовым – СБУ

Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте СБУ 16 июля.

В СБУ называют женщину приспешницей Стремоусова.

"Злоумышленница координировала информационно-подрывную деятельность агентурной сети, созданной коллаборантом в пользу спецслужб России", – говорится в релизе.

Имени женщины в СБУ не называют, но, судя по обвинению, речь об уроженке России, о приговоре для которой прокуратура информировала 12 июля.

"Находясь в Прикарпатье, она "разгоняла" через интернет лозунги в поддержку захватчиков и активно распространяла сообщения, в которых призывала к восстановлению СССР. Для максимального охвата женщина администрировала анонимные аккаунты в нескольких соцсетях, включая запрещенные в Украине. Она использовала разные псевдонимы, а со своим "куратором" общалась через закрытые каналы связи. Ее публикации активно репостили другие участники пропагандистской сети для проведения информационных диверсий против нашего государства", – проинформировали в СБУ.

В украинской спецслужбе сообщают, что у женщины при обыске нашли паспорт гражданки РФ. По данным прокуратуры, в 2015-м она получила гражданство Украины.