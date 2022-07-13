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Жительницу Ивано-Франковска приговорили к пяти годам лишения свободы за призывы вернуть СССР

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Осужденная восхваляла Ленина (фото сделано в марте в Киеве, это последствия обстрела РФ), сообщили в прокуратуре
Осужденная восхваляла Ленина (фото сделано в марте в Киеве, это последствия обстрела РФ), сообщили в прокуратуре
Фото: ЕРА

Суд приговорил к пяти годам лишения свободы жительницу Ивано-Франковска, которая пропагандировала коммунистический тоталитарный режим. Об этом пресс-служба областного управления прокуратуры проинформировала 12 июля.

Как сказано в релизе, в суде прокурор доказал, что она систематически в период с 2019-го по 2022 год в соцсети "ВКонтакте", которая запрещена в Украине, распространяла и публично использовала материалы с изображением символики коммунистического тоталитарного режима.

"Она популяризировала идеи возрождения и восстановления СССР и оправдывала преступный режим, превозносила [глав СССР Владимира] Ленина и [Иосифа] Сталина. Согласно выводам судебно-лингвистической экспертизы, такими сообщениями она пропагандировала коммунистический тоталитарный режим", – отметили в прокуратуре. 

Возраста, имени или других деталей о женщине авторы релиза не сообщают, но отмечают, что гражданство Украины она получила в 2015 году и является уроженкой России.

Ее признали виновной в пропаганде и публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима (ч. 1, 2 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Иосиф Сталин, СССР, Владимир Ленин, Ивано-Франковская область, соцсети, декоммунизация
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