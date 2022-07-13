Жительницу Ивано-Франковска приговорили к пяти годам лишения свободы за призывы вернуть СССР

Осужденная восхваляла Ленина (фото сделано в марте в Киеве, это последствия обстрела РФ), сообщили в прокуратуре Фото: ЕРА

Как сказано в релизе, в суде прокурор доказал, что она систематически в период с 2019-го по 2022 год в соцсети "ВКонтакте", которая запрещена в Украине, распространяла и публично использовала материалы с изображением символики коммунистического тоталитарного режима.

"Она популяризировала идеи возрождения и восстановления СССР и оправдывала преступный режим, превозносила [глав СССР Владимира] Ленина и [Иосифа] Сталина. Согласно выводам судебно-лингвистической экспертизы, такими сообщениями она пропагандировала коммунистический тоталитарный режим", – отметили в прокуратуре.

Возраста, имени или других деталей о женщине авторы релиза не сообщают, но отмечают, что гражданство Украины она получила в 2015 году и является уроженкой России.

Ее признали виновной в пропаганде и публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима (ч. 1, 2 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины).