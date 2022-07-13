Кличко: Помню, когда умер Брежнев, я неделю плакал от страха

"Я жил в Советском Союзе. И одно могу сказать: я ни в коем случае не хочу возвращаться в прошлое. Я вижу будущее Украины исключительно как страны европейской, где есть ключевые ценности, права человека, где есть свобода слова, где есть демократия. Я не хочу в Советский Союз, где был один телевизионный канал, где о выезде за границу можно было только лишь мечтать, где нам рассказывали, что американцы хотят нас поработить... Можете себе представить? Я же в семье военного, коммуниста жил. Я помню тот момент, когда умер [глава СССР Леонид] Брежнев, – я неделю плакал. От страха, что сейчас придут американцы и нас всех убьют. Американцы все не приходили и не приходили. Но это как раз показатель", – рассказал он.

Кличко отметил, что в СССР "слышали о Coca-Cola, но никто ее не пробовал". По словам мэра Киева, Россия сейчас возвращается в прошлое.

"Мы были тогда замкнуты... Сейчас многие не помнят этого. Моя первая поездка за границу – так много обуви, так много продуктов питания... Для нас это было [шоком]… Мы ходили по супермаркетам, как в музеи. И я вижу, что то, что происходит сейчас в России, – это на самом деле возвращение в прошлое семимильными шагами, где западные новости можно прочитать только через VPN. За какое-то нелестное высказывание ты можешь минимум на несколько дней или на несколько лет загреметь куда-то. То есть один в один как в Советском Союзе", – добавил он.

Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден. Полная версия интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube