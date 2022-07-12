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12 июля, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Виталий Кличко: Когда-то думал, что 50 лет – пора готовиться к земле. На свой день рождения подтянулся 50 раз, залез на пятитысячник на Кавказе

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Кличко в интервью Гордону признался, что накануне 50-летия ему захотелось "как-то выпендриться"
Кличко в интервью Гордону признался, что накануне 50-летия ему захотелось "как-то выпендриться"
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое было записано во время совместной прогулки по столице Украины, рассказал, что на свое 50-летие смог подтянуться 50 раз.

По словам Кличко, ему захотелось "как-то выпендриться", пэтому накануне юбилея он поставил перед собой такую задачу. 

"Когда-то я думал, что 50 – это уже пора готовиться к земле. Ну и в свой день рождения подтянулся 50 раз, залез на пятитысячник на Кавказе, 50 километров [на велосипеде] проехал. Хотел еще пять километров проплыть – переплыть Босфор, но не успел", – рассказал мэр Киева.


Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Кличко родился 19 июля 1971 года в Кыргызской ССР в семье военнослужащего. В 1985 году семья вернулась в Украину.

В 2004 году за выдающиеся заслуги перед страной в развитии спорта и исключительные спортивные достижения Кличко получил звание Героя Украины.

С 2006 года он занимается активной политической деятельностью, возглавляет партию УДАР. В 2014 году был избран мэром Киева, занимает эту должность до сих пор.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Виталий Кличко, война России против Украины
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