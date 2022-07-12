  Виталий Кличко: Когда-то думал, что 50 лет – пора готовиться к земле. На свой день рождения подтянулся 50 раз, залез на пятитысячник на Кавказе

По словам Кличко, ему захотелось "как-то выпендриться", пэтому накануне юбилея он поставил перед собой такую задачу.

"Когда-то я думал, что 50 – это уже пора готовиться к земле. Ну и в свой день рождения подтянулся 50 раз, залез на пятитысячник на Кавказе, 50 километров [на велосипеде] проехал. Хотел еще пять километров проплыть – переплыть Босфор, но не успел", – рассказал мэр Киева.



Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден. Полная версия интервью



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Контекст:

Кличко родился 19 июля 1971 года в Кыргызской ССР в семье военнослужащего. В 1985 году семья вернулась в Украину.

В 2004 году за выдающиеся заслуги перед страной в развитии спорта и исключительные спортивные достижения Кличко получил звание Героя Украины.

С 2006 года он занимается активной политической деятельностью, возглавляет партию УДАР. В 2014 году был избран мэром Киева, занимает эту должность до сих пор.