Кличко: После обстрела на Оболони подходит ко мне мужчина в хорошем настроении. "Видите дыру? Это была моя квартира". За пять минут до обстрела он вышел

Кличко: Россияне думали, паника будет, хаос. А у людей возникают чувства злости, ненависти и чувство того, что они никуда не хотят убегать, а хотят защищать свой город Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Я находился утром на работе. В 8.00 приходит информация, что на Оболони ракета попала в здание", – сказал мэр.

По словам Кличко, он сразу же выехал туда.

"12-этажка. Никогда не думал, что бетон может гореть, как свечка. Огромная дыра в здании, люди суетятся, пожарные, "скорые" подъезжают. Подходит ко мне мужчина лет 60–65 в таком хорошем настроении. Я был очень удивлен. "Виталий! Я рад вас видеть здесь. Вы видите эту дыру? Это была моя квартира". И я понял, почему он был в приподнятом настроении. Говорит, за пять минут до того, как ракета попала в здание, вышел. "Бог спас меня, за что я ему благодарен. Мэр, что мне делать?" Я сказал: "Не волнуйтесь, пожалуйста. Мы готовы вас эвакуировать в более безопасное место на западе Украины либо за границу". Его ответ меня шокировал. Он сказал: "Я – уезжать? В этом городе я провел всю свою жизнь. Здесь живут мои друзья, мои знакомые. Мэр, у меня одна просьба к вам: помогите мне, пожалуйста. Вы можете дать мне оружие?" Россияне думали, паника будет, хаос. А у людей возникают чувства злости, ненависти и чувство того, что они никуда не хотят убегать, а хотят защищать свой город", – рассказал он.

Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден. Полная версия интервью

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