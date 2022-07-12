Кличко: Мои ощущения, когда российская БМП прорвалась на Оболонь? Злость

Кличко (на фото справа) говорил, что заранее узнал о дне открытого вторжения Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"ДРГ заскочила со стороны [села на севере столицы] Лютежа. Одна ДРГ была на площади Шевченко. И танк прорвался на Оболонь. Не танк, а БМП (они внешне похожи, отличаются толщиной брони и рядом конструктивных деталей. – "ГОРДОН"). [Ощущения?] Злость. Злость, и самое интересное – у тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч киевлян те же самые эмоции", – объяснил мэр Киева.

Кличко говорил Гордону, что спецслужбы предупреждали его о вторжении 24 февраля и когда в четыре часа утра ему позвонили со словами: "Началось", – он не спал уже час.

Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден. Полная версия интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)