Кличко: Мои ощущения, когда российская БМП прорвалась на Оболонь? Злость

"ДРГ заскочила со стороны [села на севере столицы] Лютежа. Одна ДРГ была на площади Шевченко. И танк прорвался на Оболонь. Не танк, а БМП (они внешне похожи, отличаются толщиной брони и рядом конструктивных деталей. – "ГОРДОН"). [Ощущения?] Злость. Злость, и самое интересное – у тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч киевлян те же самые эмоции", – объяснил мэр Киева.
Кличко говорил Гордону, что спецслужбы предупреждали его о вторжении 24 февраля и когда в четыре часа утра ему позвонили со словами: "Началось", – он не спал уже час.
Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден. Полная версия интервью
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с востока, юга и севера, в том числе с территории Беларуси. Оккупанты подошли к окраинам Киева, но были отброшены Вооруженными силами Украины.
В начале апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. Сейчас бои идут на Донбассе, в Харьковской области и на юге Украины.
27 мая российское издание "Медуза" написало, что в Кремле "программой-максимум" по-прежнему называют захват Киева.
В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных, сообщил 9 июня глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал в интервью, опубликованном 22 июня, что вокруг столицы создана эшелонированная система ПВО, но вероятность ее прорыва все же существует. Система ПВО в Киеве "пополняется и укрепляется", отметил 7 июля глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.