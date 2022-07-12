Кличко: В четыре утра 24 февраля мне позвонили со словами: "Началось". Но даже в тот момент я не мог предположить, что буквально через два дня под Киевом начнутся бои

"Я имел абсолютно достоверную информацию от спецслужб, что 24-го [февраля] запланировано в четыре часа... На три часа я поставил будильник и в три уже не спал. В четыре мне перезвонили со словами: "Началось". Но даже в тот момент я не мог предположить, что буквально через два дня под Киевом уже начнутся боевые действия", – сказал Кличко.

Гордон спросил у него, испугался ли он тогда, какие у него были эмоции.

"Я честно могу сказать: только лишь человек психически больной не имеет чувства страха... Страх на самом деле – это чувство, которое подарено природой для самозащиты человека. И тот, кто говорит, что не имеет страха, наверняка обманывает. Каждый имеет страх, но вопрос в том, как ты этим страхом пользуешься. Кого-то он парализует, кто-то абсолютно теряется, кого-то мобилизует", – объяснил мэр.

По его словам, между спортом и войной есть разница.

"Война – это не спорт. Если в спорте есть какие-то правила, то в войне правил не существует. Страха не было – было волнение. Такая, знаете, пугающая неизвестность и волнение: "Что же теперь?" Но я даже не мог предположить в тот момент, что настолько агрессивно... Все-таки думали, что если какие-то военные действия начнутся, то начнутся на Донбассе, в зоне сопряжения", – отметил Кличко.

Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден. Полная версия интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube