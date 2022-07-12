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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кличко: В четыре утра 24 февраля мне позвонили со словами: "Началось". Но даже в тот момент я не мог предположить, что буквально через два дня под Киевом начнутся бои

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Кличко: Только психически больной человек не имеет чувства страха
Кличко: Только психически больной человек не имеет чувства страха
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева, бывший спортсмен Виталий Кличко сообщил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что об открытом вторжении российских войск в Украину он знал заранее.

"Я имел абсолютно достоверную информацию от спецслужб, что 24-го [февраля] запланировано в четыре часа... На три часа я поставил будильник и в три уже не спал. В четыре мне перезвонили со словами: "Началось". Но даже в тот момент я не мог предположить, что буквально через два дня под Киевом уже начнутся боевые действия", – сказал Кличко.

Гордон спросил у него, испугался ли он тогда, какие у него были эмоции.

"Я честно могу сказать: только лишь человек психически больной не имеет чувства страха... Страх на самом деле – это чувство, которое подарено природой для самозащиты человека. И тот, кто говорит, что не имеет страха, наверняка обманывает. Каждый имеет страх, но вопрос в том, как ты этим страхом пользуешься. Кого-то он парализует, кто-то абсолютно теряется, кого-то мобилизует", – объяснил мэр.

По его словам, между спортом и войной есть разница.

"Война – это не спорт. Если в спорте есть какие-то правила, то в войне правил не существует. Страха не было – было волнение. Такая, знаете, пугающая неизвестность и волнение: "Что же теперь?" Но я даже не мог предположить в тот момент, что настолько агрессивно... Все-таки думали, что если какие-то военные действия начнутся, то начнутся на Донбассе, в зоне сопряжения", – отметил Кличко.

Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с востока, юга и севера, в том числе с территории Беларуси. Оккупанты подошли к окраинам Киева, но были отброшены Вооруженными силами Украины.

В начале апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. Сейчас бои идут на Донбассе, в Харьковской области и на юге Украины.

27 мая российское издание "Медуза" написало, что в Кремле "программой-максимум" по-прежнему называют захват Киева.

В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных, сообщил 9 июня глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал в интервью, опубликованном 22 июня, что вокруг столицы создана эшелонированная система ПВО, но вероятность ее прорыва все же существует. Система ПВО в Киеве "пополняется и укрепляется", отметил 7 июля глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, спорт, война, оборона, вторжение, спецслужбы, война России против Украины, интервью, войска, мэр
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