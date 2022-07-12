"Пару раз созванивались". Кличко рассказал, что за четыре месяца войны ни разу не виделся с Зеленским

Кличко: Зеленский сделал один очень правильный шаг: несмотря на рекомендации наших партнеров, не уехал Фото: Віталій Кличко / Facebook

"У тебя долгое время были очень непростые отношения с Владимиром Зеленским. После начала войны что-то изменилось?" – спросил Гордон.

Кличко ответил, что у него нет сложных отношений с президентом.

"У меня отношения ровные. Если у кого-то могут быть со мной нехорошие отношения... Я ко всем отношусь по-доброму, приветливо. Поэтому мое отношение к Владимиру Зеленскому никак не изменилось", – сказал мэр города.

Он уточнил, что не знает, изменилось ли отношение Зеленского к нему.

Кличко рассказал, что за четыре месяца войны ни разу не виделся с президентом.

"А созваниваетесь?" – уточнил Гордон.

"Было пару раз", – ответил Кличко.

Журналист спросил у собеседника, считает ли он, что Зеленский сейчас героически себя ведет.

"Он повел себя в данном случае мудро, – сказал Кличко. – Он сделал один очень правильный шаг: несмотря на рекомендации наших партнеров, не уехал. Президент – это символ страны. И уехать из города, уехать из столицы, покинуть ее – это было бы большой ошибкой. За это ему большой респект. Он остался в городе".

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