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"Пару раз созванивались". Кличко рассказал, что за четыре месяца войны ни разу не виделся с Зеленским

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Кличко: Зеленский сделал один очень правильный шаг: несмотря на рекомендации наших партнеров, не уехал
Кличко: Зеленский сделал один очень правильный шаг: несмотря на рекомендации наших партнеров, не уехал
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что за время полномасштабной войны против России почти не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У тебя долгое время были очень непростые отношения с Владимиром Зеленским. После начала войны что-то изменилось?" – спросил Гордон. 

Кличко ответил, что у него нет сложных отношений с президентом. 

"У меня отношения ровные. Если у кого-то могут быть со мной нехорошие отношения... Я ко всем отношусь по-доброму, приветливо. Поэтому мое отношение к Владимиру Зеленскому никак не изменилось", – сказал мэр города. 

Он уточнил, что не знает, изменилось ли отношение Зеленского к нему.

Кличко рассказал, что за четыре месяца войны ни разу не виделся с президентом.

"А созваниваетесь?" – уточнил Гордон.

"Было пару раз", – ответил Кличко. 

Журналист спросил у собеседника, считает ли он, что Зеленский сейчас героически себя ведет. 

"Он повел себя в данном случае мудро, – сказал Кличко. – Он сделал один очень правильный шаг: несмотря на рекомендации наших партнеров, не уехал. Президент – это символ страны. И уехать из города, уехать из столицы, покинуть ее – это было бы большой ошибкой. За это ему большой респект. Он остался в городе". 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Кличко занимает пост мэра Киева с июня 2014 года. На очередных местных выборах 26 октября 2020 года он победил в первом туре.

Весной 2021 года в ряде коммунальных предприятий Киева (в частности, в "Киевзеленстрое" и "Киевавтодоре"), а также в департаментах КГГА проходили обыски в рамках различных уголовных производств, в том числе о коррупции.

Кличко заявил, что в его команде "нулевая толерантность к коррупции" и что обыски напоминают ему "какие-то налеты". Он предположил, что главная причина массовых обысков – самостоятельность киевской власти и невыполнение указаний Офиса президента.

В СМИ звучала версия, что одна из вероятных причин атаки на Кличко – его потенциально высокий результат на президентских выборах 2024 года.

На пресс-конференции в мае 2021 года Зеленский заявил, что относится к Кличко "с большим уважением", но считает его публичное поведение неправильным и не понимает, "чего Кличко от него хочет". "Он постоянно мне пишет, звонит, записывается на прием, – постоянно, спросите! – даже приходит в Офис президента без того, что я готов с ним встретиться, потому что мне не хватает времени", – сказал тогда президент.

По словам Кличко, у него нет конфликта с Зеленским, но "периодически возникают обострения".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Киев, Виталий Кличко, Дмитрий Гордон, Владимир Зеленский
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