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12 июля, 2022
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кличко: Я поседел? Есть такое. Напряжение достаточно большое

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Кличко в разговоре с Гордоном допустил, что причиной его седых волос могла быть не только война, но и возраст
Кличко в разговоре с Гордоном допустил, что причиной его седых волос могла быть не только война, но и возраст
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое было записано во время совместной прогулки по столице Украины, признался, что действительно сильно поседел за последнее время.

"Ты поседел очень", – обратил внимание на перемены во внешности мэра Киева журналист. 

"Ну да, есть такой нюанс. Напряжение достаточно большое. Когда твоя зона ответственности – безопасность людей, твоя зона ответственности – это организация тех процессов... От тебя зависят очень многие ключевые решения. Ну, не знаю. Может быть, не из-за войны. Может быть, это генетическое. Пора уже. Как-никак, 50 разменял", – ответил Кличко. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Кличко родился в 1971 году в Кыргызстане в семье военнослужащего. В 1985 году семья вернулась в Украину.

В 2004 году за выдающиеся заслуги перед страной в развитии спорта и исключительные спортивные достижения Кличко получил звание Героя Украины.

С 2006 года он занимается активной политической деятельностью, возглавляет партию УДАР. В 2014 году был избран мэром Киева, занимает эту должность до сих пор.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Киев, Виталий Кличко, война России против Украины, мода и красота, мужчины
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