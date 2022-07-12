Бульвар Шоубиз
 
12 июля, 2022
 
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"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото

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В мае 2022 года Марин посетила Украину и встретилась с Зеленским
В мае 2022 года Марин посетила Украину и встретилась с Зеленским
Фото: Sanna Marin / Facebook

Самый молодой премьер-министр в истории Финляндии Санна Марин посетила фестиваль Ruisrock, который состоялся в финском городе Турку. Фото политика 10 июля опубликовано на странице мероприятия в Instagram.

36-летняя Марин позировала в кадре в коротких джинсовых шортах с рваными краями, куртке-косухе и массивных ботинках. 

Политик также разместила обнародованное фото на своей странице в Facebook.

"Это вау! Премьер-министр номер один во всем мире",  – оценили образ Марин пользователи сети.

"Самый крутой премьер на планете", – отреагировали поклонники.

"В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире", – написали фолловеры.

Контекст:

Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года. На тот момент ей было 34 года. 

Ее называют самым молодым премьер-министром за всю историю Финляндии. Ранее политик занимала должность министра транспорта и коммуникаций. Она на два года младше предыдущего рекордсмена – премьер-министра Эска Ахо, который был избран в возрасте 36 лет. 

У Марин есть степень магистра в области административных исследований. 

Политик замужем, воспитывает дочь. 

В мае 2022 года Марин посетила освобожденные от российских оккупантов Бучу и Ирпень в Киевской области, а во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявила о поддержке Украины в ее противостоянии агрессору

Теги: фестиваль, Финляндия, мода и красота, премьер-министр, Санна Марин, стиль
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