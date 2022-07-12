"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото

36-летняя Марин позировала в кадре в коротких джинсовых шортах с рваными краями, куртке-косухе и массивных ботинках.

Политик также разместила обнародованное фото на своей странице в Facebook.

"Это вау! Премьер-министр номер один во всем мире", – оценили образ Марин пользователи сети.

"Самый крутой премьер на планете", – отреагировали поклонники.

"В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире", – написали фолловеры.

Контекст:

Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года. На тот момент ей было 34 года.

Ее называют самым молодым премьер-министром за всю историю Финляндии. Ранее политик занимала должность министра транспорта и коммуникаций. Она на два года младше предыдущего рекордсмена – премьер-министра Эска Ахо, который был избран в возрасте 36 лет.

У Марин есть степень магистра в области административных исследований.

Политик замужем, воспитывает дочь.

В мае 2022 года Марин посетила освобожденные от российских оккупантов Бучу и Ирпень в Киевской области, а во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявила о поддержке Украины в ее противостоянии агрессору.