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12 июля, 2022
 
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Козловский: Такое впечатление, что я жил в розовых очках. Какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой. Это ...банутый человек

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Козловский признался, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину совершил много ошибок, за которые ему сейчас стыдно
Козловский признался, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину совершил много ошибок, за которые ему сейчас стыдно
Фото: vitaliy.kozlovskiy.info / Instagram

Украинский певец Виталий Козловский сожалеет о том, что в январе 2021 года согласился дать интервью бывшей украинской ведущей Снежане Егоровой, которая поддержала президента РФ Владимира Путина и полномасштабное вторжение России в Украину. Об этом он заявил в интервью, которое 8 июля опубликовано на YouTube-канале радио "Люкс ФМ".

По словам артиста, до полномасштабного вторжения РФ в Украину он жил несознательной жизнью и совершил много ошибок, за которые ему сейчас стыдно.

Одним их таких поступков Козловский считает свою поездку в 2019 году в РФ с концертом на 9 мая, а вторым – интервью "промосковской шлендре" Егоровой.

"У меня такое впечатление, что я жил в розовых очках. Я какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой, иначе я уже ее не могу называть. Это конченая личность, даже не личность, а просто ...банутый человек", – сказала певец. 

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

26 января 2022 года Егорова заявила, что поддерживает президента РФ Владимира Путина.

22 февраля, за два дня до нападения России на Украину, она поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".

3 апреля Егорова в своем новом Telegram-канале опубликовала тезисы российской пропаганды, назвав убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области "кинематографической постановкой и фейком". Дочь Егоровой, украинская ведущая Анастасия Ровинская в ответ заявила, что ничего человеческого в ее матери больше нет, а также призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова. 

Теги: война России против Украины, Снежана Егорова, Виталий Козловский
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