  Козловский: Такое впечатление, что я жил в розовых очках. Какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой. Это ...банутый человек

Козловский признался, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину совершил много ошибок, за которые ему сейчас стыдно Фото: vitaliy.kozlovskiy.info / Instagram

По словам артиста, до полномасштабного вторжения РФ в Украину он жил несознательной жизнью и совершил много ошибок, за которые ему сейчас стыдно.

Одним их таких поступков Козловский считает свою поездку в 2019 году в РФ с концертом на 9 мая, а вторым – интервью "промосковской шлендре" Егоровой.

"У меня такое впечатление, что я жил в розовых очках. Я какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой, иначе я уже ее не могу называть. Это конченая личность, даже не личность, а просто ...банутый человек", – сказала певец.

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