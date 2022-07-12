  Козловский: Такое впечатление, что я жил в розовых очках. Какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой. Это ...банутый человек

По словам артиста, до полномасштабного вторжения РФ в Украину он жил несознательной жизнью и совершил много ошибок, за которые ему сейчас стыдно.
Одним их таких поступков Козловский считает свою поездку в 2019 году в РФ с концертом на 9 мая, а вторым – интервью "промосковской шлендре" Егоровой.
"У меня такое впечатление, что я жил в розовых очках. Я какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой, иначе я уже ее не могу называть. Это конченая личность, даже не личность, а просто ...банутый человек", – сказала певец.
26 января 2022 года Егорова заявила, что поддерживает президента РФ Владимира Путина.
22 февраля, за два дня до нападения России на Украину, она поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".
3 апреля Егорова в своем новом Telegram-канале опубликовала тезисы российской пропаганды, назвав убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области "кинематографической постановкой и фейком". Дочь Егоровой, украинская ведущая Анастасия Ровинская в ответ заявила, что ничего человеческого в ее матери больше нет, а также призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова.