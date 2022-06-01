  Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны

"Папа везде меня поддерживает. У меня с ним прекрасные отношения, дружеские, доверительные. Он никогда не дает советы", – отметила она.
Ровинская рассказала, что ее отец после нападения РФ на Украину остался в Киеве.
"Он говорит: "Я защищаю свой район", – рассказала ведущая.
Ровинская не уточнила, поддерживает ли отец отношения с ее матерью, своей бывшей женой Снежаной Егоровой.
Ровинская родилась в 1992 году. У Анастасии Ровинской есть родная младшая сестра Александра (1997). Спустя два с половиной года после ее рождения Семен Горов и Снежана Егорова развелись.
Егорова с лета 2021 года вместе со своими 10-, 12- и 15-летними детьми от второго брака проживает в Турции.
26 января 2022 года заявила, что поддерживает президента РФ Владимира Путина.
22 февраля, за два дня до нападения России на Украину, Егорова поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".
3 апреля Егорова в своем новом Telegram-канале опубликовала тезисы российской пропаганды, назвав убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области "кинематографической постановкой и фейком". Ровинская в ответ заявила, что ничего человеческого в ее матери больше нет, а также призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова.
Ровинская замужем за бизнесменом Ярославом Ровинским. Пара воспитывает сыновей Энея (2016) и Эвана (2014), а также дочь Эмму (2020).
Ведущая после нападения РФ на Украину выехала с детьми в Грецию. 21 мая Ровинская сообщила, что находится вместе со всей своей семьей, включая мужа, в США. Она отметила, что через несколько лет планирует вернуться в Украину.