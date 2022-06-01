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01 июня, 2022
 
Новости

Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны

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Ровинская: Папа везде меня поддерживает
Ровинская: Папа везде меня поддерживает
Фото: sia_rovinska / Instagram

Украинская ведущая Анастасия Ровинская в интервью, которое 29 мая вышло на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк, рассказала, как отец, украинский режиссер Семен Горов отреагировал на ее решение переехать вместе с мужем и детьми в США.

"Папа везде меня поддерживает. У меня с ним прекрасные отношения, дружеские, доверительные. Он никогда не дает советы", – отметила она.

Ровинская рассказала, что ее отец после нападения РФ на Украину остался в Киеве. 

"Он говорит: "Я защищаю свой район", – рассказала ведущая. 

Ровинская не уточнила, поддерживает ли отец отношения с ее матерью, своей бывшей женой Снежаной Егоровой.

ВИДЕО
Видео: Аліна Доротюк / YouTube
Контекст:

Ровинская родилась в 1992 году. У Анастасии Ровинской есть родная младшая сестра Александра (1997). Спустя два с половиной года после ее рождения Семен Горов и Снежана Егорова развелись. 

Егорова с лета 2021 года вместе со своими 10-, 12- и 15-летними детьми от второго брака проживает в Турции.

26 января 2022 года заявила, что поддерживает президента РФ Владимира Путина.

22 февраля, за два дня до нападения России на Украину, Егорова поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".

3 апреля Егорова в своем новом Telegram-канале опубликовала тезисы российской пропаганды, назвав убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области "кинематографической постановкой и фейком". Ровинская в ответ заявила, что ничего человеческого в ее матери больше нет, а также призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова. 

Ровинская замужем за бизнесменом Ярославом Ровинским. Пара воспитывает сыновей Энея (2016) и Эвана (2014), а также дочь Эмму (2020).

Ведущая после нападения РФ на Украину выехала с детьми в Грецию. 21 мая Ровинская сообщила, что находится вместе со всей своей семьей, включая мужа, в США. Она отметила, что через несколько лет планирует вернуться в Украину.

Теги: режиссер, Снежана Егорова, Семен Горов, Анастасия Ровинская
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