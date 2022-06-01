  Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны

"Папа везде меня поддерживает. У меня с ним прекрасные отношения, дружеские, доверительные. Он никогда не дает советы", – отметила она.

Ровинская рассказала, что ее отец после нападения РФ на Украину остался в Киеве.

"Он говорит: "Я защищаю свой район", – рассказала ведущая.

Ровинская не уточнила, поддерживает ли отец отношения с ее матерью, своей бывшей женой Снежаной Егоровой.

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