Фагот о Егоровой: Она всегда была импрессивной, но когда начала нести х...йню о Х...йле, это меня очень удивило

"Я очень удивился, что Снежа сошла с ума. Мне она всегда была импрессивной, но когда она начала нести х...йню о Х...йле, это меня очень удивило", – заявил артист.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
26 января 2022 года Егорова заявила, что поддерживает президента РФ Владимира Путина.
22 февраля, за два дня до нападения России на Украину, она поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".
3 апреля Егорова в своем новом Telegram-канале опубликовала тезисы российской пропаганды, назвав убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области "кинематографической постановкой и фейком". Дочь Егоровой, украинская ведущая Анастасия Ровинская в ответ заявила, что ничего человеческого в ее матери больше нет, а также призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова.