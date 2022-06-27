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28 июня, 2022
 
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Фагот о Егоровой: Она всегда была импрессивной, но когда начала нести х...йню о Х...йле, это меня очень удивило

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Фагот: Снежа сошла с ума
Фагот: Снежа сошла с ума
Фото: Олег Фагот Михайлюта / Facebook

Участник украинской группы ТНМК Фагот 26 июня в интервью "Украинской правде" прокомментировал позицию бывшей украинской ведущей Снежаны Егоровой, которая живет в Турции и поддерживает российскую агрессию против Украины и политику президента РФ Владимира Путина.

"Я очень удивился, что Снежа сошла с ума. Мне она всегда была импрессивной, но когда она начала нести х...йню о Х...йле, это меня очень удивило", – заявил артист. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

26 января 2022 года Егорова заявила, что поддерживает президента РФ Владимира Путина.

22 февраля, за два дня до нападения России на Украину, она поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".

3 апреля Егорова в своем новом Telegram-канале опубликовала тезисы российской пропаганды, назвав убитых российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области "кинематографической постановкой и фейком". Дочь Егоровой, украинская ведущая Анастасия Ровинская в ответ заявила, что ничего человеческого в ее матери больше нет, а также призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова. 

Теги: Олег Михайлюта Фагот, война России против Украины, Снежана Егорова, ТНМК
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