Кличко: Мэрство – ужасная работа. Кресло мэра я сравниваю с электрическим стулом

"Мы запланировали так много вещей хороших, изменяя город, так много объектов... На самом деле ужасная работа, и в страшном сне только можно придумать быть мэром. Я сравниваю эту должность с электрическим стулом. Но одна составляющая очень позитивная: когда ты можешь непосредственно менять, изменять свой любимый город, свою страну к лучшему", – сказал Кличко.
Он отметил, что на 2022 год было много планов, на которые повлияла война.
"Мы увеличили наполнение бюджета. Главная улица нашего города [Крещатик] должна была преобразиться и измениться в еще лучшую сторону. Полностью высадить бы каштаны... Ну, здесь так много таких инноваций, которые мы планировали, так много парков должны были открыть... Два моста должны были открыть. И все эти планы, к большому сожалению, война разрушила", – объяснил Кличко.
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Кличко занимает пост мэра Киева с июня 2014 года.
На очередных местных выборах 26 октября 2020 года он победил в первом туре.
До ухода в политику Виталий Кличко был кикбоксером и боксером, завоевывал титул чемпиона в тяжелой весовой категории.