Кличко: Мэрство – ужасная работа. Кресло мэра я сравниваю с электрическим стулом

"Мы запланировали так много вещей хороших, изменяя город, так много объектов... На самом деле ужасная работа, и в страшном сне только можно придумать быть мэром. Я сравниваю эту должность с электрическим стулом. Но одна составляющая очень позитивная: когда ты можешь непосредственно менять, изменять свой любимый город, свою страну к лучшему", – сказал Кличко.

Он отметил, что на 2022 год было много планов, на которые повлияла война.

"Мы увеличили наполнение бюджета. Главная улица нашего города [Крещатик] должна была преобразиться и измениться в еще лучшую сторону. Полностью высадить бы каштаны... Ну, здесь так много таких инноваций, которые мы планировали, так много парков должны были открыть... Два моста должны были открыть. И все эти планы, к большому сожалению, война разрушила", – объяснил Кличко.

Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден. Полная версия интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube