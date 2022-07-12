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Кличко: Мэрство – ужасная работа. Кресло мэра я сравниваю с электрическим стулом

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Кличко сравнил работу мэра со страшным сном
Кличко сравнил работу мэра со страшным сном
Фото: Кличко - мер / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что руководить столицей – это "ужасная работа".

"Мы запланировали так много вещей хороших, изменяя город, так много объектов... На самом деле ужасная работа, и в страшном сне только можно придумать быть мэром. Я сравниваю эту должность с электрическим стулом. Но одна составляющая очень позитивная: когда ты можешь непосредственно менять, изменять свой любимый город, свою страну к лучшему", – сказал Кличко.

Он отметил, что на 2022 год было много планов, на которые повлияла война.

"Мы увеличили наполнение бюджета. Главная улица нашего города [Крещатик] должна была преобразиться и измениться в еще лучшую сторону. Полностью высадить бы каштаны... Ну, здесь так много таких инноваций, которые мы планировали, так много парков должны были открыть... Два моста должны были открыть. И все эти планы, к большому сожалению, война разрушила", – объяснил Кличко.

Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Кличко занимает пост мэра Киева с июня 2014 года.

На очередных местных выборах 26 октября 2020 года он победил в первом туре.

До ухода в политику Виталий Кличко был кикбоксером и боксером, завоевывал титул чемпиона в тяжелой весовой категории.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Киев, Виталий Кличко, война, политика, работа, мэр
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