Виталий Кличко: После начала войны мы с Володей даже не обговаривали, что будем делать. Мыслей куда-то быстренько уехать не было

Мэр рассказал, что встретился с братом в день открытого вторжения России в Украину Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Володя находился в Киеве все это время. Думаю, часов в восемь утра мы с ним встретились. В этот же день", – сказал мэр.

Гордон спросил, принял ли Владимир решение остаться.

"Мы даже такие вещи не обговаривали – что мы теперь будем делать. Я выполняю свои функции как мэр города. А во-вторых, как гражданин. Куда-то убегать – нет. Более того, Володя перед началом войны своим личным примером показал: он вступил в тероборону – подписал контракт – и призывал вместе со мной всех, кому небезразлична защита города, защита страны, защищать ее, быть здесь. И мыслей покинуть [Украину], куда-то быстренько уехать даже не было", – объяснил Виталий Кличко.

Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден. Полная версия интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)