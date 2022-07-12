Виталий Кличко: После начала войны мы с Володей даже не обговаривали, что будем делать. Мыслей куда-то быстренько уехать не было

"Володя находился в Киеве все это время. Думаю, часов в восемь утра мы с ним встретились. В этот же день", – сказал мэр.
Гордон спросил, принял ли Владимир решение остаться.
"Мы даже такие вещи не обговаривали – что мы теперь будем делать. Я выполняю свои функции как мэр города. А во-вторых, как гражданин. Куда-то убегать – нет. Более того, Володя перед началом войны своим личным примером показал: он вступил в тероборону – подписал контракт – и призывал вместе со мной всех, кому небезразлична защита города, защита страны, защищать ее, быть здесь. И мыслей покинуть [Украину], куда-то быстренько уехать даже не было", – объяснил Виталий Кличко.
Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден. Полная версия интервью
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Владимир Кличко – бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе. Он в основном проживает за рубежом, но в последние месяцы находится в Киеве. Бывший боксер рассказал, что вернулся в Украину, как только появилась информация о том, что РФ готовится к вторжению.
Владимир Кличко регулярно записывает на английском языке видеоролики о российской агрессии и публикует их в Instagram, где у него почти 1 млн подписчиков.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с востока, юга и севера, в том числе с территории Беларуси. Оккупанты подошли к окраинам Киева, но были отброшены Вооруженными силами Украины.
В начале апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. Сейчас бои идут на Донбассе, в Харьковской области и на юге Украины.