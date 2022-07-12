Кличко: Россияне воюют за деньги, а мы защищаем своих детей и их будущее. В бою не имеет значения размер, намного важнее сила духа, характер

По мнению мэра Киева, испытания, которые выпали Украине, сплотили нацию и "определили четкие акценты".

"Только что приехал из-за рубежа (второй раз за это время)… Встречаюсь с журналистами и говорю: "Мы эту войну выиграем". – "А как вы можете быть уверены? Это популистское заявление". Я говорю: "Нет. Я могу вам полностью обосновать. Мы, украинцы, защищаем свою страну, своих детей, свои семьи, свое будущее. А война – это смерть, война – это убийства. И не секрет, что россиянам хорошо платят, что они пришли воевать за деньги. Вот у меня вопрос сейчас к каждому, кто нас смотрит: а вы готовы умереть за деньги? Я на 300% уверен, что каждый скажет: "За деньги? Какого черта?" Другой вопрос: а вы готовы умереть за своих детей, за их будущее? И я уверен, что каждый готов это сделать. Так вот в этом разница между российскими солдатами и украинцами. Они воюют за деньги, а мы защищаем свои семьи, своих детей и их будущее. Как человек, который в единоборствах немного понимает, могу сказать одну важную вещь: в бою не имеет значения размер, сила. Намного важнее сила духа, характер. В любом противостоянии", – заявил Кличко.

По его словам, силы духа украинцам "не занимать".

"И эту войну мы выиграем. Потому что мы готовы отдать все ради наших детей. Несмотря на то, что мы противостоим одной из сильнейших армий мира. И на самом деле большое удивление у всего мира было, потому что не только россияне имели планы за два-три дня захватить Украину, но и западные эксперты точно такую же давали оценку, что продержится Украина не так долго. Но они были не правы. И они это признают", – сказал он.

Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден. Полная версия интервью

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