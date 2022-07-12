ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кличко: Россияне воюют за деньги, а мы защищаем своих детей и их будущее. В бою не имеет значения размер, намного важнее сила духа, характер

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Кличко: Эту войну мы выиграем. Потому что мы готовы отдать все ради наших детей
Кличко: Эту войну мы выиграем. Потому что мы готовы отдать все ради наших детей
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Мэр Киева Виталий Кличко уверен, что Украина выиграет войну, которую против нее развязала Россия. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По мнению мэра Киева, испытания, которые выпали Украине, сплотили нацию и "определили четкие акценты".

"Только что приехал из-за рубежа (второй раз за это время)… Встречаюсь с журналистами и говорю: "Мы эту войну выиграем". – "А как вы можете быть уверены? Это популистское заявление". Я говорю: "Нет. Я могу вам полностью обосновать. Мы, украинцы, защищаем свою страну, своих детей, свои семьи, свое будущее. А война – это смерть, война – это убийства. И не секрет, что россиянам хорошо платят, что они пришли воевать за деньги. Вот у меня вопрос сейчас к каждому, кто нас смотрит: а вы готовы умереть за деньги? Я на 300% уверен, что каждый скажет: "За деньги? Какого черта?" Другой вопрос: а вы готовы умереть за своих детей, за их будущее? И я уверен, что каждый готов это сделать. Так вот в этом разница между российскими солдатами и украинцами. Они воюют за деньги, а мы защищаем свои семьи, своих детей и их будущее. Как человек, который в единоборствах немного понимает, могу сказать одну важную вещь: в бою не имеет значения размер, сила. Намного важнее сила духа, характер. В любом противостоянии", – заявил Кличко.

По его словам, силы духа украинцам "не занимать".

"И эту войну мы выиграем. Потому что мы готовы отдать все ради наших детей. Несмотря на то, что мы противостоим одной из сильнейших армий мира. И на самом деле большое удивление у всего мира было, потому что не только россияне имели планы за два-три дня захватить Украину, но и западные эксперты точно такую же давали оценку, что продержится Украина не так долго. Но они были не правы. И они это признают", – сказал он.

Кличко: Дал бы я в голову Путину? Если бы это остановило кровопролитие, то ответ очевиден. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и развязала вооруженный конфликт на Донбассе, в результате которого под российскую оккупацию попали часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сейчас под временной оккупацией РФ находятся также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Из северных регионов Украины ВСУ изгнали оккупантов весной.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, Украина, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Виталий Кличко: Когда-то думал, что 50 лет – пора готовиться к земле. На свой день рождения подтянулся 50 раз, залез на пятитысячник на Кавказе
  Виталий Кличко: Когда-то думал, что 50 лет – пора готовиться к земле. На свой день рождения подтянулся 50 раз, залез на пятитысячник на Кавказе G
Дмитрий ГОРДОН
  "Не понимаю, чего он хочет. Убивают гражданских, старых и молодых". Рурк призвал Путина прекратить войну в Украине
  "Не понимаю, чего он хочет. Убивают гражданских, старых и молодых". Рурк призвал Путина прекратить войну в Украине
  Американский певец посвятил песню Зеленскому, а клип снял возле разрушенного оккупантами самолета "Мрія". Видео
  Американский певец посвятил песню Зеленскому, а клип снял возле разрушенного оккупантами самолета "Мрія". Видео
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели "Воины света" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
  Михалок и "Ляпис Трубецкой" спели "Воины света" на украинском языке в переводе Жадана. Видео
Группа Vivienne Mort отправляется в благотворительный тур по Европе
Группа Vivienne Mort отправляется в благотворительный тур по Европе
Беременная первенцем Свитолина позировала в купальнике на отдыхе в Монако
Беременная первенцем Свитолина позировала в купальнике на отдыхе в Монако
  Педан – Ефросининой и Поляковой: Английский вы выучить можете, а украинский – нет? Что-то не сходится
  Педан – Ефросининой и Поляковой: Английский вы выучить можете, а украинский – нет? Что-то не сходится
  Кличко: Я поседел? Есть такое. Напряжение достаточно большое
  Кличко: Я поседел? Есть такое. Напряжение достаточно большое G
Дмитрий ГОРДОН
Дорофеева выложила в сеть романтичное фото с Кацуриным после того, как его жена засветилась на отдыхе в Израиле вместе с Dantes
Дорофеева выложила в сеть романтичное фото с Кацуриным после того, как его жена засветилась на отдыхе в Израиле вместе с Dantes
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото
"Это вау", "В Финляндии самый стильный премьер-министр в мире". 36-летняя Санна Марин засветилась на рок-фестивале в шортах и косухе. Фото
  Козловский: Такое впечатление, что я жил в розовых очках. Какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой. Это ...банутый человек
  Козловский: Такое впечатление, что я жил в розовых очках. Какого-то хрена поперся на интервью к Снежабе Егоровой. Это ...банутый человек
Каменских после долгого перерыва опубликовала селфи и показала лицо вблизи
Каменских после долгого перерыва опубликовала селфи и показала лицо вблизи
"Вкусно и просто". Яблочный тарт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук. Рецепт
"Вкусно и просто". Яблочный тарт от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук. Рецепт
Блогер Пренткович сообщила, что после родов ее бюст увеличился до размера 80G. Фото
Блогер Пренткович сообщила, что после родов ее бюст увеличился до размера 80G. Фото
"Катят на каталке раненного. А он тебе: "Друг, подкури сигарету". Фирсов рассказал о курении на войне
"Катят на каталке раненного. А он тебе: "Друг, подкури сигарету". Фирсов рассказал о курении на войне
  Ясинский о песне Поляковой "Шлепки": Это хит старых времен. Шлягер. Все! На днях у Оли был концерт и все были счастливы слушать, понимаете?
  Ясинский о песне Поляковой "Шлепки": Это хит старых времен. Шлягер. Все! На днях у Оли был концерт и все были счастливы слушать, понимаете?
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском (326921)
2
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (198564)
3
Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей" (110561)
4
Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали (96061)
5
"Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова (53757)
6
Арестович ответил на вопрос о своей зарплате на должности советника ОП (50079)
7
"У женщины кукуха поехала", "Боже, какое конченое". В сети обсуждают видео прыгающей в топе без бюстгальтера Королевой (42198)
8
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина (39271)
 
 
 
 