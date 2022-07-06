Самолет и вертолет Медведчука передали на нужды ВСУ. Фото

6 июля об этом, не называя имени нардепа, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Департамент стратегических расследований Нацполиции уточнил, что речь идет о Медведчуке.
Самолет и вертолет, которыми пользовалась семья нардепа, изъяли сотрудники департамента в рамках расследования уголовного производства по статьям о злоупотреблении властью и присвоении имущества.
"По ходатайству Офиса генерального прокурора на изъятое имущество был наложен арест. В настоящее время его передали для нужд Вооруженных сил Украины. Ранее был наложен арест на комплекс "Медвежья дубрава" и другие активы, конечным бенефициаром которых является супруга народного депутата Украины [Оксана Марченко]", говорится в релизе полиции.
Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В частности, он подозревается в покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму и госизмене. В этом деле три эпизода: первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.
Также Медведчуку сообщили о подозрении в пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.
Обвинение по статьям о госизмене и разграблении национальных ценностей уже передано в суд. Его будут рассматривать в закрытом режиме.
В марте журналисты "Слідства.Інфо" показывали имение Медведчука недалеко от Пущи-Водицы и "золотой вагон", подаренный его супругой Оксаной Марченко. В имении была, в частности, посуда элитной марки Hermes, стоимость которой – сотни или даже и тысячи евро за единицу. Также в имении находились иконы, гобелены, портреты Марченко, ее шубохранилище и пулемет "Максим". Кроме того, журналисты побывали в резиденции Медведчука в Закарпатской области (речь о "Медвежьей дубраве").
В апреле суд арестовал арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества Медведчука и его жены: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторную яхту. Отдельным решением суд арестовал активы жены Медведчука, среди которых более 300 картин известных художников (Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк), снегоходы, квадроциклы и автомобили.
11 апреля стало известно, что Лычаковский районный суд Львова передал яхту Royal Romance Медведчука, арестованную 16 марта, в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами (АРМА).
В мае суд арестовал имущество предприятий, принадлежащих родственникам Медведчука и его коллеги по фракции Тараса Козака. Имущество арестовали в рамках уголовного производства в отношении нардепов о злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем.