Самолет и вертолет Медведчука передали на нужды ВСУ. Фото

6 июля об этом, не называя имени нардепа, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Департамент стратегических расследований Нацполиции уточнил, что речь идет о Медведчуке.

Самолет и вертолет, которыми пользовалась семья нардепа, изъяли сотрудники департамента в рамках расследования уголовного производства по статьям о злоупотреблении властью и присвоении имущества.

"По ходатайству Офиса генерального прокурора на изъятое имущество был наложен арест. В настоящее время его передали для нужд Вооруженных сил Украины. Ранее был наложен арест на комплекс "Медвежья дубрава" и другие активы, конечным бенефициаром которых является супруга народного депутата Украины [Оксана Марченко]", говорится в релизе полиции.

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Фото: gp.gov.ua Фото: gp.gov.ua Фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України / Facebook Фото: gp.gov.ua Фото: gp.gov.ua Фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України / Facebook Фото: gp.gov.ua

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В частности, он подозревается в покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму и госизмене. В этом деле три эпизода: первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Также Медведчуку сообщили о подозрении в пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Обвинение по статьям о госизмене и разграблении национальных ценностей уже передано в суд. Его будут рассматривать в закрытом режиме.