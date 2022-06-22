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Суд арестовал "золотой вагон", больше 270 картин и посуду Медведчука

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Вагон-ресторан обнаружили на территории усадьбы Медведчука
Вагон-ресторан обнаружили на территории усадьбы Медведчука
Фото: slidstvo.info

Лычаковский районный суд Львова 17 июня арестовал 279 картин, статуэтки, посуду и железнодорожный вагон-ресторан, обнаруженные в доме обвиняемого в госизмене народного депутата Виктора Медведчука. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Следственный судья удовлетворил ходатайство генерального прокурора и наложил арест на имущество подозреваемого Медведчука В.В.", – говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет об имуществе, найденном при обыске 7 июня в доме и на земельном участке, которые принадлежат Медведчуку. 

Арестованы 279 картин, четыре статуэтки, 10 часов, пять чашек, один бокал, один поднос, две вазы, один графин, две подставки, два серебряных подстаканника, один чайник, 31 коробка с элементами посуды, железнодорожный вагон-ресторан с мебелью, предметами интерьера и посудой. 

Контекст:

Еще в марте журналисты "Слідства.Інфо" показывали имение Медведчука недалеко от Пущи-Водицы и "золотой вагон", подаренный его супругой Оксаной Марченко. В имении была, в частности, посуда элитной марки Hermes, стоимость которой – сотни, а то и тысячи евро за единицу. Также в имении находились иконы, гобелены, портреты Марченко, ее шубохранилище и пулемет "Максим". Кроме того, журналисты побывали в резиденции Медведчука в Закарпатской области

В апреле суд арестовал арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества Медведчука и его жены: 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторную яхту. Отдельным решением суд арестовал активы жены Медведчука, среди которых более 300 картин известных художников (Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк), снегоходы, квадроциклы и автомобили.

11 апреля стало известно, что Лычаковский районный суд Львова передал яхту Royal Romance Медведчука, арестованную 16 марта, в распоряжение Агентству по розыску и управлению активами (АРМА).

В мае суд арестовал имущество предприятий, принадлежащих родственникам Медведчука и его коллеги по фракции Тараса Козака. Имущество арестовали в рамках уголовного производства в отношении нардепов о злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем. 

Теги: Виктор Медведчук, арест, обыск, антиквариат, вагоны, имущество, суд, картины
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