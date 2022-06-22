Суд арестовал "золотой вагон", больше 270 картин и посуду Медведчука

"Следственный судья удовлетворил ходатайство генерального прокурора и наложил арест на имущество подозреваемого Медведчука В.В.", – говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет об имуществе, найденном при обыске 7 июня в доме и на земельном участке, которые принадлежат Медведчуку.

Арестованы 279 картин, четыре статуэтки, 10 часов, пять чашек, один бокал, один поднос, две вазы, один графин, две подставки, два серебряных подстаканника, один чайник, 31 коробка с элементами посуды, железнодорожный вагон-ресторан с мебелью, предметами интерьера и посудой.