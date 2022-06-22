Медведчуку продлили арест до 9 августа

Судья удовлетворил ходатайство прокурора и продлил Медведчуку срок содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 дней.

Как сообщила пресс-служба суда, защита подозреваемого обращалась в Верховный Суд с просьбой о передаче этого ходатайства на рассмотрение в Печерский районный суд Киева, но коллегия судей Кассационного уголовного суда отказала в этом.

Контекст:

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В октябре 2021 года ему сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Медведчук находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".

Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По его словам, нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука на опубликованном СБУ видео рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.

2 июня ГБР завершило досудебное расследование в отношении Медведчука.