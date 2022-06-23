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ПОЛИТИКА

Во Львове в закрытом режиме началось рассмотрение дела Медведчука

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Самого Медведчука не привезут во Львов на заседание суда
Самого Медведчука не привезут во Львов на заседание суда
Фото: EPA

Лычаковский районный суд Львова 23 июня приступил к рассмотрению дела нардепа Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене и разграблении национальных ценностей. Как сообщает Общественное, заседания на всех стадиях будут проводиться в закрытом режиме.

По словам прокурора Дениса Долбещенкова, рассмотрение дела в открытом режиме может привести к разглашению государственной тайны.

При этом самого Медведчука не привезут во Львов. В настоящее время он находится под стражей в изоляторе СБУ в Киеве. В заседаниях он будет участвовать по видеосвязи из помещений Киевского апелляционного суда.

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В частности, он подозревается в покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму и госизмене. В этом деле три эпизода: первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Также ему сообщили о подозрении в пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.

Контекст:

Медведчук находился под домашним арестом, но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.

27 февраля, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. Адвокаты политика, как сообщала в тот же день генеральный прокурор Ирина Венедиктова, говорили правоохранителям, что он "на месте".

Вечером 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что Служба безопасности Украины задержала Медведчука. По его словам, нардеп скрывался 48 дней и был задержан, когда попытался покинуть пределы Украины. Охранник Медведчука рассказал, что политик сбежал еще ночью 23 февраля, все это время прятался в Киеве и хотел с помощью ФСБ выехать в Россию через Приднестровье.

16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога, в последний раз ему продлили арест до 9 августа.

2 июня ГБР завершило досудебное расследование в отношении Медведчука.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Львов, Украина, Виктор Медведчук, госизмена, суд
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