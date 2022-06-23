Во Львове в закрытом режиме началось рассмотрение дела Медведчука

Самого Медведчука не привезут во Львов на заседание суда Фото: EPA

По словам прокурора Дениса Долбещенкова, рассмотрение дела в открытом режиме может привести к разглашению государственной тайны.

При этом самого Медведчука не привезут во Львов. В настоящее время он находится под стражей в изоляторе СБУ в Киеве. В заседаниях он будет участвовать по видеосвязи из помещений Киевского апелляционного суда.

Медведчук фигурирует в нескольких уголовных производствах. В частности, он подозревается в покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму и госизмене. В этом деле три эпизода: первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Также ему сообщили о подозрении в пособничестве терроризму. Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины в 2014–2015 годах.