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Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Баканова с должности главы СБУ

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От должности главы СБУ Баканов был отстранен 17 июля
От должности главы СБУ Баканов был отстранен 17 июля
Фото: ЕРА

18 июля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

В карточке документа на сайте парламента указано, что его уже передали на рассмотрение руководства Верховной Рады.

Текст проекта постановления пока отсутствует на сайте Рады.

17 июля Зеленский подписал указы о снятии с должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя свое решение, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы".

Пока и Баканов, и Венедиктова остаются на своих должностях, решение о том, подавать ли в Раду соответствующие представления, Зеленский примет по итогам проверок, сообщили в Офисе президента.

Контекст:

О возможной отставке Баканова СМИ писали в июне. По информации Politico, в Офисе президента были "крайне недовольны работой" Баканова как управленца и работой СБУ в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, в частности действиями некоторых топ-сотрудников, которые могли стать причиной оккупации Херсона.

"Украинская правда" 2 июня писала, что Баканов уже передал часть полномочий Малюку. По данным издания, Малюк – близкий человек к главе ОП Андрею Ермаку и его заместителю Татарову.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, СБУ, отставка, Владимир Зеленский, парламент, документы, президент, увольнение, Иван Баканов
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