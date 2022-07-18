Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Баканова с должности главы СБУ

В карточке документа на сайте парламента указано, что его уже передали на рассмотрение руководства Верховной Рады.
Текст проекта постановления пока отсутствует на сайте Рады.
17 июля Зеленский подписал указы о снятии с должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя свое решение, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы".
Пока и Баканов, и Венедиктова остаются на своих должностях, решение о том, подавать ли в Раду соответствующие представления, Зеленский примет по итогам проверок, сообщили в Офисе президента.
О возможной отставке Баканова СМИ писали в июне. По информации Politico, в Офисе президента были "крайне недовольны работой" Баканова как управленца и работой СБУ в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, в частности действиями некоторых топ-сотрудников, которые могли стать причиной оккупации Херсона.
"Украинская правда" 2 июня писала, что Баканов уже передал часть полномочий Малюку. По данным издания, Малюк – близкий человек к главе ОП Андрею Ермаку и его заместителю Татарову.