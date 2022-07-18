Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Баканова с должности главы СБУ

В карточке документа на сайте парламента указано, что его уже передали на рассмотрение руководства Верховной Рады.

Текст проекта постановления пока отсутствует на сайте Рады.

17 июля Зеленский подписал указы о снятии с должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Объясняя свое решение, президент сказал, что к обоим есть "очень серьезные вопросы".

Пока и Баканов, и Венедиктова остаются на своих должностях, решение о том, подавать ли в Раду соответствующие представления, Зеленский примет по итогам проверок, сообщили в Офисе президента.