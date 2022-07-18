Зеленский поговорил с Болсонару. Обсудили экспорт зерна и ситуацию на фронте

Болсонару и Зеленский поговорили между собой Фото: president.gov.ua (архив)

"Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили важность возобновления экспорта украинского зерна для предотвращения провоцируемого Россией глобального продовольственного кризиса", – написал Зеленский.

Он также призвал всех партнеров присоединяться к санкциям против РФ.

Провів розмову з Президентом Бразилії @jairbolsonaro. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили важливість відновлення експорту * зерна для запобігання провокованій Росією глобальній продовольчій кризі. Закликаю всіх партнерів долучатися до санкцій проти агресора. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2022

14 июля Болсонару заявил, что знает, как "решить проблему" войны между Россией и Украиной, но свои предложения по урегулированию представит только лично президенту Украины. Поднималась ли эта тема в разговоре, Зеленский не уточнил.