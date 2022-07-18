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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский поговорил с Болсонару. Обсудили экспорт зерна и ситуацию на фронте

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Болсонару и Зеленский поговорили между собой
Болсонару и Зеленский поговорили между собой
Фото: president.gov.ua (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский 18 июля провел телефонный разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили важность возобновления экспорта украинского зерна для предотвращения провоцируемого Россией глобального продовольственного кризиса", – написал Зеленский.

Он также призвал всех партнеров присоединяться к санкциям против РФ.

14 июля Болсонару заявил, что знает, как "решить проблему" войны между Россией и Украиной, но свои предложения по урегулированию представит только лично президенту Украины. Поднималась ли эта тема в разговоре, Зеленский не уточнил. 

Теги: Бразилия, экспорт, Владимир Зеленский, Жаир Болсонару, зерно
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