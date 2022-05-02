Эрдоган может отправиться в Россию вместе с Болсонару

Эрдоган неоднократно предлагал быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах Фото: EPA

Глава турецкого МИД посетил шесть стран, в том числе Уругвай, Бразилию, Эквадор, Колумбию, Панаму и Венесуэлу. Чиновник заявил, что страны с большой благодарностью смотрят на роль, которую играет Турция в войне России против Украины.

"Бразилия и Венесуэла, знаете ли, в хороших отношениях с Россией. Несмотря на это, обе страны заявили, что война должна прекратиться", – заявил он журналистам.

По его словам, Болсонару заявил, если президенту Турции Эрдогану будет выгодно, то он может организовать совместный визит в Москву с лидерами некоторых стран.