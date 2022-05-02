Эрдоган может отправиться в Россию вместе с Болсонару

Глава турецкого МИД посетил шесть стран, в том числе Уругвай, Бразилию, Эквадор, Колумбию, Панаму и Венесуэлу. Чиновник заявил, что страны с большой благодарностью смотрят на роль, которую играет Турция в войне России против Украины.
"Бразилия и Венесуэла, знаете ли, в хороших отношениях с Россией. Несмотря на это, обе страны заявили, что война должна прекратиться", – заявил он журналистам.
По его словам, Болсонару заявил, если президенту Турции Эрдогану будет выгодно, то он может организовать совместный визит в Москву с лидерами некоторых стран.
Власти Турции и, в частности, Эрдоган активно участвуют в переговорном процессе Украины и России. Например, Эрдоган предлагал организовать встречу президент России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского и быть посредником между властями Украины и России в мирных переговорах еще в ноябре 2021 года, на фоне стягивания российских войск к границе с Украиной.
Позднее он неоднократно повторял это предложение. 29 марта в Стамбуле состоялся один из очных раундов переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении войны.
Турция также заявляла о готовности стать одной из стран – гарантов безопасности Украины после войны, но так, чтобы самой не вступать в боевые действия.
Кроме того, Зеленский и Эрдоган еще в начале апреля договорились о вывозе морем раненых и погибших из осажденного российскими оккупантами Мариуполя Донецкой области, но Россия не дала согласия.