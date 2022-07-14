Президент Бразилии заявил, что знает, как "урегулировать" войну в Украине. Но не расскажет никому, кроме Зеленского

Болсонару, по его словам, представит предложения по урегулированию президенту Украины Владимиру Зеленскому, с которым он собирается провести телефонные переговоры 18 июля.
Он заверил, что знает, как решить "проблему", как выразился бразильский президент о войне в Украине. Но никому в публичной плоскости об этом не расскажет.
Болсонару уточнил, что "решение" будет похоже на то, как была закончена война Аргентины с Великобританией в 1982 году, сообщает Reuters.
Фолклендская война между Аргентиной и Великобританией началась 2 апреля 1982 года с вторжения и захвата Аргентиной Фолклендских островов (а также Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов) в попытке установить суверенитет, на который она претендовала.
5 апреля правительство Великобритании отправило военно-морское оперативное соединение для атаки ВМС и ВВС.
Ни одно из государств официально не объявляло войну, хотя признавало острова зоной боевых действий. В общей сложности во время боевых действий погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов. Конфликт продлился 74 дня и завершился поражением Аргентины 14 июня 1982 года.
Президент РФ Владимир Путин вспомнил о Фолклендской войне, заочно дискутируя с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Комментируя предположение Джонсона, что будь Путин женщиной, он не развязал бы войну в Украине, российский лидер заявил, что решение о военном участии Великобритании в том конфликте приняла женщина – премьер-министр Маргарет Тэтчер.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск – последний крупный город в регионе.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с Зеленским 16 июня в Киеве заявил, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией. Кроме этого, французский президент убежден, что "Россия не может и не должна победить", но война быстро не закончится.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".
Заместитель министра обороны Анна Маляр не стала давать прогноз продолжительности войны, отметив, что у России "есть несколько сценариев".
Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.
Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий. По его словам, ответственность за развязывание войны против Украины несет лично Путин.
Также президент заявил, что военная часть конфликта против РФ может закончиться в 2022 году.
Министр обороны Украины Алексей Резников 8 июля рассказал о трех возможных сценариях окончания войны, один из которых – "драматичный" для России.
Макрон 14 июля заявил, что война в Украине будет продолжаться, а лето и начало осени станут "очень тяжелыми".