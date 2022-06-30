Путин ответил Джонсону на предположение, что будь он женщиной – не начал бы войну

Путин заявил, что именно женщина – премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер – приняла решение о начале военных действий против Аргентины за Фолклендские острова.

Российский лидер добавил, что решение Тэтчер, как он считает, было продиктовано "имперскими амбициями" и" подтверждением имперского статуса" Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 28 июня в интервью немецкому вещателю ZDF назвал российского лидера "примером токсичной маскулинности" и предположил, что если бы Путин был женщиной, то не развязал бы войну в Украине.

Контекст:

Маргарет Тэтчер – первая женщина, ставшая премьер-министром европейского государства, занимала этот пост в Великобритании с 1979-го по 1990 год.

Фолклендская война между Аргентиной и Великобританией началась 2 апреля 1982 года с вторжения и захвата Аргентиной Фолклендских островов (а также Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островов) в попытке установить суверенитет, на который она претендовала.

5 апреля правительство Великобритании отправило военно-морское оперативное соединение для атаки ВМС и ВВС.

Ни одно из государств официально не объявляло войну, хотя признавало острова зоной боевых действий. В общей сложности во время боевых действий погибло 649 аргентинских и 255 британских военнослужащих, а также трое жителей Фолклендских островов. Конфликт продлился 74 дня и завершился поражением Аргентины 14 июня 1982 года.