Президент Индонезии заявил, что передал Путину послание от Зеленского

Президент Индонезии встретился с Путиным после визита в Киев Фото: ЕРА

Трансляцию брифинга вел пропагандистский RT.

"Хотя внешняя ситуация еще очень сложная, важно продвигаться в мирном урегулировании, а также открыть диалог. Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", – сказал Видодо, который вчера посетил Киев.

О чем шла речь в послании, он не уточнил.

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