Президент Индонезии заявил, что передал Путину послание от Зеленского

Трансляцию брифинга вел пропагандистский RT.
"Хотя внешняя ситуация еще очень сложная, важно продвигаться в мирном урегулировании, а также открыть диалог. Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", – сказал Видодо, который вчера посетил Киев.
О чем шла речь в послании, он не уточнил.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 июня состоялся первый в истории визит президента Индонезии в Украину. Видодо посетил освобожденный в начале апреля от российских оккупантов Ирпень под Киевом и встретился с Зеленским.
Индонезия осенью будет принимать саммит "Большой двадцатки". На него пригласили и Путина, и Зеленского. Оба приняли приглашения, но пока неясно, это будет личное участие или по видеосвязи.
Зеленский вчера говорил, что участие Украины "будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и от состава участников саммита".
В Кремле говорят, что Путина пригласили лично приехать, но западные лидеры, в частности премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сомневаются, что глава Кремля посетит саммит.