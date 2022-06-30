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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Индонезии заявил, что передал Путину послание от Зеленского

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Президент Индонезии встретился с Путиным после визита в Киев
Президент Индонезии встретился с Путиным после визита в Киев
Фото: ЕРА

Президент Индонезии Джоко Видодо 30 июня в Москве на брифинге после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что передал главе Кремля послание от президента Украины.

Трансляцию брифинга вел пропагандистский RT

"Хотя внешняя ситуация еще очень сложная, важно продвигаться в мирном урегулировании, а также открыть диалог. Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", – сказал Видодо, который вчера посетил Киев. 

О чем шла речь в послании, он не уточнил.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 июня состоялся первый в истории визит президента Индонезии в Украину. Видодо посетил освобожденный в начале апреля от российских оккупантов Ирпень под Киевом и встретился с Зеленским

Индонезия осенью будет принимать саммит "Большой двадцатки". На него пригласили и Путина, и Зеленского. Оба приняли приглашения, но пока неясно, это будет личное участие или по видеосвязи. 

Зеленский вчера говорил, что участие Украины "будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и от состава участников саммита".

В Кремле говорят, что Путина пригласили лично приехать, но западные лидеры, в частности премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сомневаются, что глава Кремля посетит саммит.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Индонезия, Москва, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, Джоко Видодо
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