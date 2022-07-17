Зеленский: Для России будет "судный день", и не в переносном значении, а буквально

"Сегодня из России прозвучало очередное не очень трезвое заявление о якобы "судном дне" для Украины. Конечно, никто не будет воспринимать такое запугивание. Но посмотрите, насколько цинично говорить такое именно сегодня – в очередную годовщину уничтожения Россией в небе над украинским Донбассом малайзийского Boeing. 298 человек были убиты в очевидном акте терроризма. 80 детей. Граждане 10 стран", – сказал он.
Президент подчеркнул, что "уже тогда Россия шла по этому пути – до статуса государства-террориста и до специального трибунала, который точно состоится по поводу российской агрессии против Украины".
"Это для России будет судный день. И не в переносном смысле, не как громкое изречение, а буквально. По состоянию на 19.00 сегодняшнего дня Россия применила против Украины уже более 3 тыс. крылатых ракет. Невозможно сосчитать количество артиллерийских и других снарядов, которые были применены против нашей страны и наших людей. Но точно можно привлечь к ответственности всех российских военных преступников. Каждого из коллаборантов. Всех, кто ответственен за террор. За все, что происходит 144 дня и более восьми лет. Это будет сделано", – заявил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).
Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.
9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.
Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу.
Прокуратура запросила для всех фигурантов дела пожизненные сроки.
10 июня 2022 года в Нидерландах состоялось последнее перед вынесением приговора заседание суда по делу о рейсе МН17. Вердикт ожидается осенью или зимой этого года.