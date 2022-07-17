Зеленский: Для России будет "судный день", и не в переносном значении, а буквально

"Сегодня из России прозвучало очередное не очень трезвое заявление о якобы "судном дне" для Украины. Конечно, никто не будет воспринимать такое запугивание. Но посмотрите, насколько цинично говорить такое именно сегодня – в очередную годовщину уничтожения Россией в небе над украинским Донбассом малайзийского Boeing. 298 человек были убиты в очевидном акте терроризма. 80 детей. Граждане 10 стран", – сказал он.

Президент подчеркнул, что "уже тогда Россия шла по этому пути – до статуса государства-террориста и до специального трибунала, который точно состоится по поводу российской агрессии против Украины".

"Это для России будет судный день. И не в переносном смысле, не как громкое изречение, а буквально. По состоянию на 19.00 сегодняшнего дня Россия применила против Украины уже более 3 тыс. крылатых ракет. Невозможно сосчитать количество артиллерийских и других снарядов, которые были применены против нашей страны и наших людей. Но точно можно привлечь к ответственности всех российских военных преступников. Каждого из коллаборантов. Всех, кто ответственен за террор. За все, что происходит 144 дня и более восьми лет. Это будет сделано", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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