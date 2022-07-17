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Зеленский: Для России будет "судный день", и не в переносном значении, а буквально

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Россия применила против Украины уже более 3 тыс. крылатых ракет, отметил Зеленский
Россия применила против Украины уже более 3 тыс. крылатых ракет, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Заявление заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о "судном дне" для Украины, если она начнет отвоевывать Крым, – "не очень трезвое". Об этом в видеообращении по итогам 17 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский, ролик опубликован в YouTube Офиса президента.

"Сегодня из России прозвучало очередное не очень трезвое заявление о якобы "судном дне" для Украины. Конечно, никто не будет воспринимать такое запугивание. Но посмотрите, насколько цинично говорить такое именно сегодня – в очередную годовщину уничтожения Россией в небе над украинским Донбассом малайзийского Boeing. 298 человек были убиты в очевидном акте терроризма. 80 детей. Граждане 10 стран", – сказал он.

Президент подчеркнул, что "уже тогда Россия шла по этому пути – до статуса государства-террориста и до специального трибунала, который точно состоится по поводу российской агрессии против Украины".

"Это для России будет судный день. И не в переносном смысле, не как громкое изречение, а буквально. По состоянию на 19.00 сегодняшнего дня Россия применила против Украины уже более 3 тыс. крылатых ракет. Невозможно сосчитать количество артиллерийских и других снарядов, которые были применены против нашей страны и наших людей. Но точно можно привлечь к ответственности всех российских военных преступников. Каждого из коллаборантов. Всех, кто ответственен за террор. За все, что происходит 144 дня и более восьми лет. Это будет сделано", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Единственный из четверых обвиняемых, кто принимал участие в процессе (представлен адвокатами), – Пулатов. Остальные отказались давать показания по этому делу.

Прокуратура запросила для всех фигурантов дела пожизненные сроки.

10 июня 2022 года в Нидерландах состоялось последнее перед вынесением приговора заседание суда по делу о рейсе МН17. Вердикт ожидается осенью или зимой этого года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Крым, терроризм, война, Донбасс, вторжение, приговор, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, президент, Куала-Лумпур, суд, преступник
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