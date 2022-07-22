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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: Без артиллерии россияне на поле боя вообще никакие. В уличных боях они постоянно проигрывают

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По словам Гайдая, ВСУ уже доказали, что способны освободить Северодонецк от оккупантов
По словам Гайдая, ВСУ уже доказали, что способны освободить Северодонецк от оккупантов
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российским оккупантам удается захватывать населенные пункты Украины только благодаря многократному преимуществу в количестве артиллерийского вооружения. Об этом в опубликованном 22 июля интервью УНИАН заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Без артиллерии россияне на поле боя вообще никакие. Когда они только заходили в Северодонецк, кадыровцы, поверив собственной пропаганде о полном захвате города, закрепились в гостинице "Мир" и оттуда снимали видео – расстреливали полностью разбитое здание из гранатометов, хотя наших там не было. Наконец, когда россияне продвинулись на несколько домов или одну улицу, "гуляли" там, то попались на свою же ложь – именно в ту часть города вошли наши подразделения. Тогда погибло очень много россиян, в том числе самих кадыровцев, которые просто не понимали, что происходит", – сказал Гайдай.

По его словам, ВСУ уже доказали, что способны освободить Северодонецк от оккупантов.

"Ведь когда туда зашли некоторые наши подразделения, они зачистили город почти на 50%. Тогда россияне "откатились" (убежали только те, кто смог). А потом начали уничтожать город, обстреливая его из танков и артиллерии. То есть, как показала практика, в уличных боях они постоянно все проигрывали ", – пояснил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе, говорил Гайдай.

По данным Генштаба ВСУ на 22 июля, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 39 тыс. российских оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, пропаганда, Вооруженные силы Украины, Северодонецк, артиллерия, Сергей Гайдай, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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