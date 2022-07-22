Гайдай: Без артиллерии россияне на поле боя вообще никакие. В уличных боях они постоянно проигрывают

"Без артиллерии россияне на поле боя вообще никакие. Когда они только заходили в Северодонецк, кадыровцы, поверив собственной пропаганде о полном захвате города, закрепились в гостинице "Мир" и оттуда снимали видео – расстреливали полностью разбитое здание из гранатометов, хотя наших там не было. Наконец, когда россияне продвинулись на несколько домов или одну улицу, "гуляли" там, то попались на свою же ложь – именно в ту часть города вошли наши подразделения. Тогда погибло очень много россиян, в том числе самих кадыровцев, которые просто не понимали, что происходит", – сказал Гайдай.

По его словам, ВСУ уже доказали, что способны освободить Северодонецк от оккупантов.

"Ведь когда туда зашли некоторые наши подразделения, они зачистили город почти на 50%. Тогда россияне "откатились" (убежали только те, кто смог). А потом начали уничтожать город, обстреливая его из танков и артиллерии. То есть, как показала практика, в уличных боях они постоянно все проигрывали ", – пояснил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)