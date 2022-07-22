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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты прорабатывают организацию понтонной переправы в районе Херсона – замглавы Херсонского облсовета

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У оккупантов возникли сложности с восстановлением Антоновского моста под Херсоном
У оккупантов возникли сложности с восстановлением Антоновского моста под Херсоном
Фото: Pravda Gerashchenko / Telegram

После результативных обстрелов украинскими силами Антоновского моста провели обследование нескольких участков реки Днепр, исследуя возможность наведения понтонного моста. Об этом 22 июля в Telegram сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

С проектной документацией на Антоновский мост, которую оккупанты только сейчас начали искать в московских архивах, пока не складывается, отметил зампред облсовета. А без нее подготовить план восстановительных работ быстро не получится, "да и результат будет так себе", полагает он.

"Но самое главное, что уже до самых "идеологически прокачанных" орков дошло, что они находятся на чужой земле, где им совсем не рады", – резюмировал Соболевский.

Оккупанты последние дни жаловались на обстрелы Вооруженными силами Украины Антоновского моста через Днепр (соединяет Херсон с левым берегом реки) и решили ограничить по нему проезд. По информации депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя на вечер 21 июля, оккупационные войска фактически сутки не могли перебрасывать тяжелое вооружение и боеприпасы через Антоновский мост, а пользоваться железнодорожным боятся.

Контекст:

Антоновский мост расположен между Херсоном и Олешками, имеет стратегическое значение. В первые дни войны за него шли ожесточенные бои, украинские защитники были вынуждены отступить, но не взорвали объект.

В британской разведке считают, что этот мост – ключевая уязвимость для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территорию, оккупированную ею к западу от реки, объясняли в разведке утром 20 июля.

Военный эксперт Олег Жданов считает необходимым при возможном окружении Херсона украинскими войсками отрезать россиян от Антоновского моста. Тогда, утверждает он, у оккупантов останется только вариант отступления вплавь через Днепр.

Теги: Россия, Украина, Херсон, военные, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, артиллерия, переправа, мост, ВСУ, война России против Украины, река Днепр, войска, российские оккупанты, деоккупация, Юрий Соболевский
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