Оккупанты прорабатывают организацию понтонной переправы в районе Херсона – замглавы Херсонского облсовета

С проектной документацией на Антоновский мост, которую оккупанты только сейчас начали искать в московских архивах, пока не складывается, отметил зампред облсовета. А без нее подготовить план восстановительных работ быстро не получится, "да и результат будет так себе", полагает он.

"Но самое главное, что уже до самых "идеологически прокачанных" орков дошло, что они находятся на чужой земле, где им совсем не рады", – резюмировал Соболевский.

Оккупанты последние дни жаловались на обстрелы Вооруженными силами Украины Антоновского моста через Днепр (соединяет Херсон с левым берегом реки) и решили ограничить по нему проезд. По информации депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя на вечер 21 июля, оккупационные войска фактически сутки не могли перебрасывать тяжелое вооружение и боеприпасы через Антоновский мост, а пользоваться железнодорожным боятся.