Оккупанты прорабатывают организацию понтонной переправы в районе Херсона – замглавы Херсонского облсовета

С проектной документацией на Антоновский мост, которую оккупанты только сейчас начали искать в московских архивах, пока не складывается, отметил зампред облсовета. А без нее подготовить план восстановительных работ быстро не получится, "да и результат будет так себе", полагает он.
"Но самое главное, что уже до самых "идеологически прокачанных" орков дошло, что они находятся на чужой земле, где им совсем не рады", – резюмировал Соболевский.
Оккупанты последние дни жаловались на обстрелы Вооруженными силами Украины Антоновского моста через Днепр (соединяет Херсон с левым берегом реки) и решили ограничить по нему проезд. По информации депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя на вечер 21 июля, оккупационные войска фактически сутки не могли перебрасывать тяжелое вооружение и боеприпасы через Антоновский мост, а пользоваться железнодорожным боятся.
Антоновский мост расположен между Херсоном и Олешками, имеет стратегическое значение. В первые дни войны за него шли ожесточенные бои, украинские защитники были вынуждены отступить, но не взорвали объект.
В британской разведке считают, что этот мост – ключевая уязвимость для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территорию, оккупированную ею к западу от реки, объясняли в разведке утром 20 июля.
Военный эксперт Олег Жданов считает необходимым при возможном окружении Херсона украинскими войсками отрезать россиян от Антоновского моста. Тогда, утверждает он, у оккупантов останется только вариант отступления вплавь через Днепр.