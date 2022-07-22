ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк об Антоновском мосте: Актуальный "жест доброй воли", который говорит, что РФ пора покидать Херсон

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты уже фактически сутки не могут перебрасывать тяжелую технику по поврежденному Антоновскому мосту, сообщают в облсовете
Оккупанты уже фактически сутки не могут перебрасывать тяжелую технику по поврежденному Антоновскому мосту, сообщают в облсовете
Скриншот: Юрій Соболевський / Telegram

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк 21 июля в Twitter посоветовал российским войскам добровольно покинуть временно оккупированный Херсон.

"Актуальный сейчас "жест доброй воли" – Антоновский мост. Жест, который говорит: войскам РФ пора добровольно покинуть Херсон. Иначе постоянный "хлопок", ночные страхи, панические атаки и, как следствие, "HIMARS-энурез". Круг возможностей становится уже, как и кучность стрельбы украинской артиллерии", – написал он и опубликовал фото моста, на котором видны воронки от снарядов.

Оккупанты последние два дня жаловались на обстрелы Вооруженными силами Украины Антоновского моста через Днепр (соединяет Херсон с левым берегом реки) и решили ограничить по нему проезд. По информации депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя на вечер 21 июля, оккупационные войска фактически сутки не могут перебрасывать тяжелое вооружение и боеприпасы через Антоновский мост, а пользоваться железнодорожным боятся.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Антоновский мост расположен между Херсоном и Олешками, имеет стратегическое значение. В первые дни войны за него шли ожесточенные бои, украинские защитники были вынуждены отступить, но не взорвали объект.

В британской разведке считают, что этот мост – ключевая уязвимость для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки, объясняли в разведке утром 20 июля.

Военный эксперт Олег Жданов считает необходимым при возможном окружении Херсона украинскими войсками отрезать россиян от Антоновского моста. Тогда, утверждает он, у оккупантов останется только вариант отступления вплавь через Днепр.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, Херсонская область, мост, война России против Украины, Михаил Подоляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Ох, мои глаза. Белый медведь". Маска сняли скрытой камерой на яхте в Греции. В сети обсуждают незагорелое тело основателя Tesla
  "Ох, мои глаза. Белый медведь". Маска сняли скрытой камерой на яхте в Греции. В сети обсуждают незагорелое тело основателя Tesla
  Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз
  Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз
"Какая у меня красотка". Галкин снял Пугачеву на видео без фильтров. Видео
"Какая у меня красотка". Галкин снял Пугачеву на видео без фильтров. Видео
"Просто настолько, что проще не бывает". Мозговая рассказала, как вкусно приготовить молодой картофель
"Просто настолько, что проще не бывает". Мозговая рассказала, как вкусно приготовить молодой картофель
Анатолий Анатолич показал годовалого сына, который живет во Франции
Анатолий Анатолич показал годовалого сына, который живет во Франции
"У Руси был рак, агрессивная форма и немного запущен". Муж Писанки сообщил, где состоится прощание с актрисой
"У Руси был рак, агрессивная форма и немного запущен". Муж Писанки сообщил, где состоится прощание с актрисой
  "Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага
  "Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага
Племянник Рики Мартина отозвал иск о сексуальном насилии против певца
Племянник Рики Мартина отозвал иск о сексуальном насилии против певца
Жена Анатолия Анатолича рассказала, как относится к первой леди Украины
Жена Анатолия Анатолича рассказала, как относится к первой леди Украины
Дочь актера-пропагандиста Машкова: Хочу увидеть Путина в Гааге. Мои мечты имеют свойство сбываться
Дочь актера-пропагандиста Машкова: Хочу увидеть Путина в Гааге. Мои мечты имеют свойство сбываться
  Стронгмен Вирастюк рассказал, что сделает с Путиным, окажись тот рядом с ним на расстоянии вытянутой руки
  Стронгмен Вирастюк рассказал, что сделает с Путиным, окажись тот рядом с ним на расстоянии вытянутой руки
  Роман Зозуля: Мы эту войну выиграем, а Путин – сукин сын
  Роман Зозуля: Мы эту войну выиграем, а Путин – сукин сын
  Хоук призвал папу римского возглавить марш мира в поддержку Украины
  Хоук призвал папу римского возглавить марш мира в поддержку Украины
"Именно этот портрет предстанет перед глазами при упоминании о Романе". Художник Перец Горький создал портрет Ратушного
"Именно этот портрет предстанет перед глазами при упоминании о Романе". Художник Перец Горький создал портрет Ратушного
"Я верю, что следующее лето для меня будет уже в мирной стране". Саливанчук снялась в платье с патриотическим принтом
"Я верю, что следующее лето для меня будет уже в мирной стране". Саливанчук снялась в платье с патриотическим принтом
Патти Смит в Праге вышла на сцену с украинским флагом
Патти Смит в Праге вышла на сцену с украинским флагом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (144359)
2
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (102619)
3
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (97743)
4
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал (60586)
5
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео (57205)
6
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине (49104)
7
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (39037)
8
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео (36022)
 
 
 
 