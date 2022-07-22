Подоляк об Антоновском мосте: Актуальный "жест доброй воли", который говорит, что РФ пора покидать Херсон

Оккупанты уже фактически сутки не могут перебрасывать тяжелую технику по поврежденному Антоновскому мосту, сообщают в облсовете Скриншот: Юрій Соболевський / Telegram

"Актуальный сейчас "жест доброй воли" – Антоновский мост. Жест, который говорит: войскам РФ пора добровольно покинуть Херсон. Иначе постоянный "хлопок", ночные страхи, панические атаки и, как следствие, "HIMARS-энурез". Круг возможностей становится уже, как и кучность стрельбы украинской артиллерии", – написал он и опубликовал фото моста, на котором видны воронки от снарядов.

Актуальний на зараз «жест доброї волі» — Антонівський міст. Жест, що каже: * військам час добровільно покинути Херсон. Інакше — постійна бавовна, нічні страхи, панічні атаки та, як наслідок, «HIMARS-енурез». Коло можливостей стає вужчим, як і кучність стрільби * артилерії. pic.twitter.com/BXivC4D4gm — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 21, 2022

Оккупанты последние два дня жаловались на обстрелы Вооруженными силами Украины Антоновского моста через Днепр (соединяет Херсон с левым берегом реки) и решили ограничить по нему проезд. По информации депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя на вечер 21 июля, оккупационные войска фактически сутки не могут перебрасывать тяжелое вооружение и боеприпасы через Антоновский мост, а пользоваться железнодорожным боятся.

Война России против Украины. Главное (обновляется)