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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты не могут перебрасывать тяжелое вооружение через поврежденный Антоновский мост, а через железнодорожный – боятся – Херсонская ОВА

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Хлань отметил "ювелирную работу" ВСУ по Антоновскому мосту
Хлань отметил "ювелирную работу" ВСУ по Антоновскому мосту
Скриншот: Юрій Соболевський / Telegram

Российские оккупационные войска фактически как сутки не могут перебрасывать тяжелое вооружение и боеприпасы через поврежденный Антоновский мост через Днепр (соединяет Херсон с левым берегом реки).

Об этом 21 июля в Facebook сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации (ОВА), депутат облсовета Сергей Хлань.

"Более того, для анонсированного ремонта [моста] нет специалистов. Все местные профессионалы уехали. Будут искать кого-нибудь в Крыму. Это время", – подчеркнул Хлань.

Он отметил "ювелирную работу" ВСУ – "легковые автомобили могут проехать по мосту, вооружение и техника россиян – нет".

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid0yD89dVv7un7QQobiemabFLqsaB8LXVxL1D1YgWiMjsbW9GAm4aMAvvho34RkdWNrl

Хлань рассказал в Facebook, что в Херсоне, кроме Антоновского моста, есть железнодорожный мост, но из-за высокого риска обстрела со стороны ВСУ россияне его не используют.

"Ведь формирование железнодорожного состава будет сразу заметно и, соответственно, станет хорошей мишенью", – резюмировал советник главы ОВА.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid079t99n3S8sj3eAPksSq5yh3Q4qDHXfCACUMznps6vYNYk5P48o3i35UXNN9iYUHrl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Антоновский мост расположен между Херсоном и Олешками, имеет стратегическое значение. В первые дни войны за него шли ожесточенные бои, украинские защитники были вынуждены отступить, но не взорвали объект.

В британской разведке считают, что этот мост – ключевая уязвимость для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки, объясняли в разведке утром 20 июля.

Военный эксперт Олег Жданов считает необходимым при возможном окружении Херсона украинскими войсками отрезать россиян от Антоновского моста. Тогда, утверждает он, у оккупантов останется только вариант отступления вплавь через Днепр.

Теги: Россия, Херсон, автомобили, оккупация, Херсонская область, Днепр, вооружение, боеприпасы, Херсонская ОГА, ремонт, мост, советник, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, облсовет, российские оккупанты, Сергей Хлань
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