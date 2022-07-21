Оккупанты не могут перебрасывать тяжелое вооружение через поврежденный Антоновский мост, а через железнодорожный – боятся – Херсонская ОВА

Об этом 21 июля в Facebook сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации (ОВА), депутат облсовета Сергей Хлань.
"Более того, для анонсированного ремонта [моста] нет специалистов. Все местные профессионалы уехали. Будут искать кого-нибудь в Крыму. Это время", – подчеркнул Хлань.
Он отметил "ювелирную работу" ВСУ – "легковые автомобили могут проехать по мосту, вооружение и техника россиян – нет".
Хлань рассказал в Facebook, что в Херсоне, кроме Антоновского моста, есть железнодорожный мост, но из-за высокого риска обстрела со стороны ВСУ россияне его не используют.
"Ведь формирование железнодорожного состава будет сразу заметно и, соответственно, станет хорошей мишенью", – резюмировал советник главы ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Антоновский мост расположен между Херсоном и Олешками, имеет стратегическое значение. В первые дни войны за него шли ожесточенные бои, украинские защитники были вынуждены отступить, но не взорвали объект.
В британской разведке считают, что этот мост – ключевая уязвимость для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки, объясняли в разведке утром 20 июля.
Военный эксперт Олег Жданов считает необходимым при возможном окружении Херсона украинскими войсками отрезать россиян от Антоновского моста. Тогда, утверждает он, у оккупантов останется только вариант отступления вплавь через Днепр.