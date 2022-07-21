Оккупанты не могут перебрасывать тяжелое вооружение через поврежденный Антоновский мост, а через железнодорожный – боятся – Херсонская ОВА

Об этом 21 июля в Facebook сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации (ОВА), депутат облсовета Сергей Хлань.

"Более того, для анонсированного ремонта [моста] нет специалистов. Все местные профессионалы уехали. Будут искать кого-нибудь в Крыму. Это время", – подчеркнул Хлань.

Он отметил "ювелирную работу" ВСУ – "легковые автомобили могут проехать по мосту, вооружение и техника россиян – нет".

Хлань рассказал в Facebook, что в Херсоне, кроме Антоновского моста, есть железнодорожный мост, но из-за высокого риска обстрела со стороны ВСУ россияне его не используют.

"Ведь формирование железнодорожного состава будет сразу заметно и, соответственно, станет хорошей мишенью", – резюмировал советник главы ОВА.

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