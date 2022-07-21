Жданов: Российский солдат не готов умирать за украинский Херсон

"С херсонским направлением получилась очень интересная ситуация. Мы увидели изнанку идеологии этой войны. Как только мы предприняли контрнаступательные действия на отдельно взятых участках фронта, херсонском в частности, мы сразу же получили успех. И этот успех мы продолжаем развивать. В чем изнанка идеологии? В том, что российский солдат не готов умирать за украинский Херсон. Вот что выяснилось. То есть они захватывать территорию готовы, грабить, убивать, насиловать они готовы, но как только надо садиться в оборону и начинать защищать те рубежи, которых они достигли, тут они не готовы, а готовы ехать домой", – отметил Жданов.
Он убежден, что украинские войска имеют возможность выдавить россиян из Херсонской области.
"Мы зашли, я так понял, с трех направлений и сейчас пытаемся их соединить между собой, выдавливая российские войска ближе к Херсону. Мы дошли до какого-то рубежа и дальше пока наши войска не двигаются. Потому что дальше начинаются инженерные и фортификационные сооружения тех линий обороны, которые они построили. И, кстати, россияне сейчас усиленно их наращивают", – подчеркнул собеседник.
По его словам, вернуть Херсон можно "с минимальными потерями".
"Наконец-то Генеральный штаб принял решение и были нанесены удары по Антоновскому мосту и по железнодорожному мосту, по Новой Каховке по мосту. Фактически, если мы перекроем движение, возьмем хотя бы под огневой контроль движение по этим мостам, то вся правобережная группировка российских войск: и криворожская, и херсонская – окажется в оперативном окружении", – заявил Жданов.
Війна Росії проти України. Головне (оновлюється)
Херсонская область была оккупирована в первый день масштабного вторжения российских войск в Украину. Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение Херсона ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня.