Жданов: Российский солдат не готов умирать за украинский Херсон

Жданов: Возьмем под огневой контроль движение по мостам в Херсонской области, и вся правобережная группировка российских войск окажется в окружении Фото: glavred.info

"С херсонским направлением получилась очень интересная ситуация. Мы увидели изнанку идеологии этой войны. Как только мы предприняли контрнаступательные действия на отдельно взятых участках фронта, херсонском в частности, мы сразу же получили успех. И этот успех мы продолжаем развивать. В чем изнанка идеологии? В том, что российский солдат не готов умирать за украинский Херсон. Вот что выяснилось. То есть они захватывать территорию готовы, грабить, убивать, насиловать они готовы, но как только надо садиться в оборону и начинать защищать те рубежи, которых они достигли, тут они не готовы, а готовы ехать домой", – отметил Жданов.

Он убежден, что украинские войска имеют возможность выдавить россиян из Херсонской области.

"Мы зашли, я так понял, с трех направлений и сейчас пытаемся их соединить между собой, выдавливая российские войска ближе к Херсону. Мы дошли до какого-то рубежа и дальше пока наши войска не двигаются. Потому что дальше начинаются инженерные и фортификационные сооружения тех линий обороны, которые они построили. И, кстати, россияне сейчас усиленно их наращивают", – подчеркнул собеседник.

По его словам, вернуть Херсон можно "с минимальными потерями".

"Наконец-то Генеральный штаб принял решение и были нанесены удары по Антоновскому мосту и по железнодорожному мосту, по Новой Каховке по мосту. Фактически, если мы перекроем движение, возьмем хотя бы под огневой контроль движение по этим мостам, то вся правобережная группировка российских войск: и криворожская, и херсонская – окажется в оперативном окружении", – заявил Жданов.

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