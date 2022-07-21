Жданов: После Мариуполя и Северодонецка вряд ли россияне пойдут на штурм Харькова – нет возможностей

"[Президент РФ Владимир] Путин хочет взять Харьков. Я думаю, для россиян Харьков очень важен, потому что был столицей Украины. В политическом отношении его взятие могло бы поддержать жизнеспособность проекта "Новороссия". В первой столице Украины притянуть за уши какого-нибудь гауляйтера, чтобы от имени Украины подписывать политические бумаги. Хотеть не вредно. На сегодняшний день даже танковая 144-я дивизия 20-й армии, которая стоит в резерве (и не входит в бой) чуть восточнее Салтова, не решит проблемы. Вряд ли они смогут прорвать нашу оборону – настолько мы укрепились на этом рубеже", – подчеркнул эксперт.

Не пойдут россияне, по его мнению, и на окружение города, поскольку не имеют достаточного ресурса.

"Единственное наше горе в том, что им удалось оттеснить наши войска на старые рубежи обороны и сейчас даже ствольная артиллерия достает до окраин Харькова. Но городу прорыв, а тем более окружение не угрожает – Харьков для меня близкий город, знаю его размеры. Он не намного уступает Киеву. А на штурм они уже не пойдут. После Мариуполя и Северодонецка – я больше чем в этом уверен. Они Лисичанск брали путем окружения, а чтобы обойти Харьков, надо собрать хотя бы половину той группировки, которая вторгалась в Украину 24 февраля. Я не верю, что они могут взять Харьков. Таких возможностей у РФ я не вижу", – заявил Жданов.

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