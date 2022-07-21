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В Украине разработали беспилотник, почти недостижимый для враждебной ПВО и радиоэлектронной борьбы

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Оператор беспилотника может находиться в 20 км от объекта
Оператор беспилотника может находиться в 20 км от объекта
Скриншот: ТСН / YouTube

Команда украинских инженеров и программистов разработала новый дрон, неуловимый для вражеской ПВО, который стоит значительно дешевле зарубежных аналогов. Разработчики готовы наладить массовое производство БПЛА, чтобы обеспечить ими украинскую армию. Об этом говорится в сюжете ТСН об испытаниях первого украинского БПЛА.

"Дрон может нести до шести РПГ-снарядов. При первом вылете точность поражения составила 3 м с высоты 100 м, разработчики стремятся довести ее до 1 м, но уже сейчас этого достаточно, чтобы уничтожать технику врага – например, танки. Оператор беспилотника может находиться в 20 км от объекта, а сам БПЛА практически недостижим для вражеской ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, ведь сделан из современных материалов, не содержащих металлов или других составляющих, которые в воздухе распознают системы врага. Кроме того, как отмечают разработчики, дрон полностью электрический и, соответственно, не имеет теплового следа, поэтому нанесение ударов по нему значительно усложнено", – говорится в сюжете.

По словам инициатора проекта, соучредителя Monobank Владимира Яценко, уже сегодня российские захватчики вынуждены тратить дорогие ракеты для того, чтобы попасть в украинские дроны.

"Был случай, когда один наш беспилотник очень нервировал врагов и они были вынуждены применить ракету, чтобы его сбить. Когда мне сказали, что та ракета стоила более $200 тыс., а наш беспилотник сначала стоил всего $5 тыс., то я был очень счастлив, что мы работаем с такой эффективностью", – рассказал Яценко.

Он отметил, что производство беспилотников в скором времени планируют поставить на конвейер и через год изготовить столько, сколько сейчас на вооружении у врагов, – не менее 2000 штук. Свои БПЛА группа конструкторов не продает, а бесплатно передает исключительно военным.

ВИДЕО
Видео: ТСН / YouTube
Теги: вооружение, ПВО, беспилотники, война России против Украины, Владимир Яценко, дрон
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