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В Канаде собирают средства на Bayraktar для ВСУ. Хотят подарить на День независимости

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Канада хочет собрать средства на Bayraktar до 24 августа
Канада хочет собрать средства на Bayraktar до 24 августа
Фото: EPA

В Канаде начали собирать средства для покупки турецкого ударного беспилотника Bayraktar для Вооруженных сил Украины. Сбор проводит некоммерческая организация украинско-канадских волонтеров UHelpUkraine.

"По всему миру наши союзники в Литве, Украине и Польше собрали миллионы долларов посредством массовых сборов средств для обеспечения и проведения закупок известного беспилотника Bayraktar. Канадцам пора активизироваться и сделать то же самое", – говорится в сообщении.

Организаторы сбора планируют собрать 7 млн канадских долларов ($5,4 млн) для покупки беспилотника. Его хотят купить и передать украинским военным ко Дню независимости 24 августа.

Пока что волонтеры собрали 24 тыс. канадских долларов ($18,5 тыс.).

Контекст:

Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна"Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

22 июня украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула объявил о проекте "Народный Bayraktar", в рамках которого собирали средства на три беспилотника для ВСУ. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar. За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.

Турецкая компания Baykar заявила, что передаст три БПЛА безвозмездно, а собранные деньги призвала направить на помощь в борьбе народа Украины против российских оккупантов.

Первой страной, которая собирала деньги на Bayraktar для Украины, была Литва, объявившая о сборе в мае. Литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила о намерении бесплатно передать Литве военный беспилотник. 8 июля беспилотник доставили в Украину. Также собирают деньги на беспилотник в Польше и Норвегии.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Канада, беспилотники, война России против Украины, Bayraktar
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