В Канаде собирают средства на Bayraktar для ВСУ. Хотят подарить на День независимости

"По всему миру наши союзники в Литве, Украине и Польше собрали миллионы долларов посредством массовых сборов средств для обеспечения и проведения закупок известного беспилотника Bayraktar. Канадцам пора активизироваться и сделать то же самое", – говорится в сообщении.

Организаторы сбора планируют собрать 7 млн канадских долларов ($5,4 млн) для покупки беспилотника. Его хотят купить и передать украинским военным ко Дню независимости 24 августа.

Пока что волонтеры собрали 24 тыс. канадских долларов ($18,5 тыс.).