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"Проявите солидарность с борьбой Украины против Путина". В Норвегии собирают деньги на Bayraktar для ВСУ

На Bayraktar для Украины собирали уже несколько стран Европы
На Bayraktar для Украины собирали уже несколько стран Европы
Фото: ЕРА

В Норвегии на сайте государственного финансирования Spleis объявили сбор пожертвований для покупки Вооруженным силам Украины ударного беспилотника Bayraktar.

"Дайте Bayraktar от норвежца украинскому народу – проявите солидарность с борьбой Украины против [президента России Владимира] Путина. Литва собрала на один Bayraktar за три дня, Польша собрала на три Bayraktar, а Украина собрала три Bayraktar за несколько дней. Конечно, Норвегия должна сделать то же самое", – говорится в пояснении.

Сборы объявил адвокат Бенгт Эрик Волдоу.

Собрать планируется 55 млн шведских крон (около €5,2 млн). За 10 дней 540 доноров перечислили 229 тыс. крон (почти €22 тыс.). Всего на сборы дается три месяца.

Волдоу отметил, что собрать необходимую сумму можно, если каждый норвежец пожертвует "меньше 10 крон".

Он также объявил, что первая 1000 пожертвователей, которые перечислят более 250 крон, смогут принять участие в подборе имени для беспилотника.

Контекст:

Bayraktar TB2 – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Bayraktar впервые вышли на боевое дежурство в Украине весной 2021 года, рассказывал командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев "BBC News Україна"Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

22 июня украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула объявил о проекте "Народный Bayraktar", в рамках которого собирали средства на три беспилотника для ВСУ. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar. За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.

Турецкая компания Baykar заявила, что передаст три БПЛА безвозмездно, а собранные деньги призвала направить на помощь в борьбе народа Украины против российских оккупантов.

Первой страной, которая собирала деньги на Bayraktar для Украины, была Литва, объявившая о сборе в мае. Литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила о намерении бесплатно передать Литве военный беспилотник. 8 июля беспилотник доставили в Украину.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, война, Норвегия, пожертвование, вторжение, беспилотники, деньги, война России против Украины, финансирование, покупки, Bayraktar
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