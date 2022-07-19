"Проявите солидарность с борьбой Украины против Путина". В Норвегии собирают деньги на Bayraktar для ВСУ

На Bayraktar для Украины собирали уже несколько стран Европы Фото: ЕРА

"Дайте Bayraktar от норвежца украинскому народу – проявите солидарность с борьбой Украины против [президента России Владимира] Путина. Литва собрала на один Bayraktar за три дня, Польша собрала на три Bayraktar, а Украина собрала три Bayraktar за несколько дней. Конечно, Норвегия должна сделать то же самое", – говорится в пояснении.

Сборы объявил адвокат Бенгт Эрик Волдоу.

Собрать планируется 55 млн шведских крон (около €5,2 млн). За 10 дней 540 доноров перечислили 229 тыс. крон (почти €22 тыс.). Всего на сборы дается три месяца.

Волдоу отметил, что собрать необходимую сумму можно, если каждый норвежец пожертвует "меньше 10 крон".

Он также объявил, что первая 1000 пожертвователей, которые перечислят более 250 крон, смогут принять участие в подборе имени для беспилотника.