"Мы поддерживаем Украину". Компания-производитель Bayraktar никогда не будет поставлять свои беспилотники в РФ

"Мы не поставляли и не обеспечивали [Россию] и никогда не будем этого делать. Мы поддерживаем Украину, поддерживаем ее суверенитет, ее борьбу за свою независимость фактически", – сказал Байрактар.
Он подчеркнул, что у Турции и Украины стратегический уровень отношений, особенно в аэрокосмической и оборонной отраслях.
"Это годы усилий. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также закупаем у Украины двигатели для беспилотников. Мы выстроили отношения с Украиной по принципу win-win, что дает преимущества обеим странам. И в этом смысле мы четко поддерживаем Украину", – отметил Байрактар.
Changing the face of modern warfare —— Julia Chatterley (@jchatterleyCNN) July 18, 2022
Turkey's @BaykarTech is providing #Ukrainian troops with weaponized #drones.
CEO @haluk discusses the tech & precision behind their unmanned aerial vehicles.
"It's a valuable asset for any military." pic.twitter.com/lMlGGmlDgX
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
Bayraktar находятся на вооружении ВСУ с 2019 года. Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.
В мае деньги на беспилотник Bayraktar для ВСУ собирали в Литве. Литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила о намерении бесплатно передать Литве военный беспилотник, поэтому на собранные деньги Литва решила купить необходимые боеприпасы для Bayraktar, оставшиеся деньги пойдут на поддержку Украины. 8 июля стало известно, что литовский Bayraktar Vanagas доставили в Украину.
22 июня в начался проект "Народный Bayraktar". Его организатор – украинский ведущий и волонтер Сергей Притула. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины. За первые сутки украинцы собрали деньги на два Bayraktar, а за три дня была собрана сумма для покупки четырех беспилотников.
27 июня компания Baykar заявила, что тронута солидарностью и решимостью украинцев, собравших деньги на беспилотники, и бесплатно передаст Украине три Bayraktar ТВ2.
28 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в ближайшее время почти все мощности Baykar Makin будут сосредоточены на обеспечении нужд ВСУ.