"Мы поддерживаем Украину". Компания-производитель Bayraktar никогда не будет поставлять свои беспилотники в РФ

"Мы не поставляли и не обеспечивали [Россию] и никогда не будем этого делать. Мы поддерживаем Украину, поддерживаем ее суверенитет, ее борьбу за свою независимость фактически", – сказал Байрактар.

Он подчеркнул, что у Турции и Украины стратегический уровень отношений, особенно в аэрокосмической и оборонной отраслях.

"Это годы усилий. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также закупаем у Украины двигатели для беспилотников. Мы выстроили отношения с Украиной по принципу win-win, что дает преимущества обеим странам. И в этом смысле мы четко поддерживаем Украину", – отметил Байрактар.

Changing the face of modern warfare —



Turkey's @BaykarTech is providing #Ukrainian troops with weaponized #drones.



CEO @haluk discusses the tech & precision behind their unmanned aerial vehicles.



"It's a valuable asset for any military." pic.twitter.com/lMlGGmlDgX — Julia Chatterley (@jchatterleyCNN) July 18, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)