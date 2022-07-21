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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число жертв и пострадавших в результате обстрелов Харькова увеличилось

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РФ снова обстреляла в Харькове остановку общественного транспорта, десятки людей ранены
РФ снова обстреляла в Харькове остановку общественного транспорта, десятки людей ранены
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

В результате сегодняшних обстрелов российскими оккупантами Харькова ранено 23 человека, погибло трое. Об этом проинформировала в Facebook пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"21 июля в 9.30 утра оккупанты обстреляли предварительно из реактивных систем залпового огня "Ураган" остановку общественного транспорта возле рынка в Киевском районе Харькова. Погибли трое гражданских, еще 20 получили ранения. Кроме того, российские военные совершили артиллерийский обстрел Салтовского района Харькова. Оккупанты попали в жилой дом. Пострадали три мирных жителя", – сообщили в прокуратуре. 

Прокуратура по факту обстрела остановки открыла уголовное производство по статье о нарушении правил и обычаев войны, связанном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), по факту обстрела дома на Салтовке открыто уголовное производство о нарушении правил и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). 

Россия обстреливает в Харькове остановки общественного транспорта второй день подряд, как отмечали местные власти, – делает это примерно в одно и то же время. Изначально было известно об одной жертве атаки и 17 раненых, позже в обладминистрации сообщили, что раненых уже 19, погибших – двое. По данным полиции, РФ сегодня применила для стрельбы по городу кассетные боеприпасы.

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid02wSTxKmZop2fEX7udttUxMcGUbbFdyFPsNeM5E5S5jzRec8DsPfu1Syg2ZshUaAycl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Харьков, боеприпасы, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, уголовное производство, погибшие
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