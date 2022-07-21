Число жертв и пострадавших в результате обстрелов Харькова увеличилось

"21 июля в 9.30 утра оккупанты обстреляли предварительно из реактивных систем залпового огня "Ураган" остановку общественного транспорта возле рынка в Киевском районе Харькова. Погибли трое гражданских, еще 20 получили ранения. Кроме того, российские военные совершили артиллерийский обстрел Салтовского района Харькова. Оккупанты попали в жилой дом. Пострадали три мирных жителя", – сообщили в прокуратуре.
Прокуратура по факту обстрела остановки открыла уголовное производство по статье о нарушении правил и обычаев войны, связанном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), по факту обстрела дома на Салтовке открыто уголовное производство о нарушении правил и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Россия обстреливает в Харькове остановки общественного транспорта второй день подряд, как отмечали местные власти, – делает это примерно в одно и то же время. Изначально было известно об одной жертве атаки и 17 раненых, позже в обладминистрации сообщили, что раненых уже 19, погибших – двое. По данным полиции, РФ сегодня применила для стрельбы по городу кассетные боеприпасы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.