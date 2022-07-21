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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число жертв обстрела Харькова увеличилось, в полиции сообщили о применении оккупантами кассетных боеприпасов

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Болвинов показал остатки использованных боеприпасов
Болвинов показал остатки использованных боеприпасов
Фото: Сергій Болвінов / Fаcebook

В результате обстрела Харькова российскими оккупантами 21 июля погибли двое мирных жителей, сообщил в Telegrаm глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что город обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган".

"По состоянию на сейчас в результате обстрела одного из районов Харькова российскими "Ураганами" 19 раненых, среди них – один ребенок. К сожалению, четыре человека – в тяжелом состоянии. Два человека погибли", – написал Синегубов.

Глава обладминистрации отметил, что "российский враг бьет исключительно по улицам города, торговым павильонам, жилой инфраструктуре".

"Есть попадание в жилой дом, где размещался частный стоматологический кабинет. Внутри помещения людей не было. Все службы работают в усиленном режиме. Жителей Харькова просим быть очень осторожными, враг хаотично и жестоко обстреливает город. Находитесь в укрытиях", – объяснил Синегубов.

Заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил в Fаcebook, что среди раненых есть сотрудник полиции.

"Страна-террорист России вновь обстреляла наш город утром, очевидно, их цель – наибольшее количество погибших среди гражданских. [...] Один из раненых – сотрудник патрульной полиции. Обстрел был предварительно из РСЗО "Ураган", кассетные снаряды", – написал он.

Болвинов показал остатки использованных боеприпасов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0sZpbN6yZazm4fPdfaSfNtnNvJoQFb8mqic1QfZXQ6TxoXD1RkVJbpoxV5Lik9W6dl&id=100002276907245

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее мэр города Игорь Терехов сообщал об одной жертве сегодняшнего обстрела. По его словам, оккупанты обстреляли тот же район Харькова, что и накануне.

20 июля российские войска обстреляли Салтовский район Харькова, погибло три человека, в том числе ребенок.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Харьков, война, полиция, раненые, боеприпасы, РСЗО, вторжение, жертвы, РСЗО Ураган, обстрелы, война России против Украины, ребенок, погибшие, Олег Синегубов, Сергей Болвинов
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