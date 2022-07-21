Число жертв обстрела Харькова увеличилось, в полиции сообщили о применении оккупантами кассетных боеприпасов

Он отметил, что город обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган".

"По состоянию на сейчас в результате обстрела одного из районов Харькова российскими "Ураганами" 19 раненых, среди них – один ребенок. К сожалению, четыре человека – в тяжелом состоянии. Два человека погибли", – написал Синегубов.

Глава обладминистрации отметил, что "российский враг бьет исключительно по улицам города, торговым павильонам, жилой инфраструктуре".

"Есть попадание в жилой дом, где размещался частный стоматологический кабинет. Внутри помещения людей не было. Все службы работают в усиленном режиме. Жителей Харькова просим быть очень осторожными, враг хаотично и жестоко обстреливает город. Находитесь в укрытиях", – объяснил Синегубов.

Заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил в Fаcebook, что среди раненых есть сотрудник полиции.

"Страна-террорист России вновь обстреляла наш город утром, очевидно, их цель – наибольшее количество погибших среди гражданских. [...] Один из раненых – сотрудник патрульной полиции. Обстрел был предварительно из РСЗО "Ураган", кассетные снаряды", – написал он.

Болвинов показал остатки использованных боеприпасов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее мэр города Игорь Терехов сообщал об одной жертве сегодняшнего обстрела. По его словам, оккупанты обстреляли тот же район Харькова, что и накануне.

20 июля российские войска обстреляли Салтовский район Харькова, погибло три человека, в том числе ребенок.