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Отец два часа читал молитвы над телом погибшего сына, дочь в больнице прооперировали. Фоторепортаж о последствиях обстрела Харькова

Сегодня 02.01
Утром 20 июля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков, погибли три человека, в том числе семейная пара 69-ти и 68 лет и 13-летний мальчик, есть раненые, среди них – его 15-летняя сестра, сообщили в областной прокуратуре. Обстрел велся из реактивных систем залпового огня "Ураган", говорят правоохранители. Россияне атаковали остановку общественного транспорта недалеко от мечети в Киевском районе города, сказал мэр Харькова Игорь Терехов, цитирует KharkivToday. Мечеть тоже повреждена, отмечает Общественное. Отец пострадавших детей два часа читал молитву над сыном, все это время полицейская держала его за руку, говорится в репортаже. Дети этого мужчины вместе занимались бальными танцами, выступали в паре, сообщил вещатель. 15-летняя сестра погибшего мальчика сейчас находится в больнице, девочку прооперировали (извлекли осколки из правого легкого, мягких тканей правого плеча и шеи, провели ушивание легких), состояние оценивают как тяжелое, проинформировали в областной больнице.
Теги: Россия, Харьков, раненые, больница, мечеть, дети, Игорь Терехов, обстрелы, молитва, пострадавшие, мальчик, погибшие, мужчины, отец, девочка, российские оккупанты
 

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