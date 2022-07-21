Отец два часа читал молитвы над телом погибшего сына, дочь в больнице прооперировали. Фоторепортаж о последствиях обстрела Харькова
Фото: Sergey Kozlov / ЕРА
Фото: Sergey Kozlov / ЕРА
Фото: Sergey Kozlov / ЕРА
Фото: Sergey Kozlov / ЕРА
Фото: Вячеслав Мавричев / suspilne.media
Фото: Вячеслав Мавричев / suspilne.media
Фото: Вячеслав Мавричев / suspilne.media
Фото: Вячеслав Мавричев / suspilne.media
Фото: Sergey Kozlov / ЕРА
Фото: Sergey Kozlov / ЕРА
Фото: Sergey Kozlov / ЕРА
Осколки, которыми была ранена девочка. Фото: Харківська обласна дитяча клінічна лікарня 1 / Facebook
Утром 20 июля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харько
в, погибли три человека, в том числе семейная пара 69-ти и 68 лет и 13-летний мальчик, есть раненые, среди них – его 15-летняя сестра, сообщили
в областной прокуратуре. Обстрел велся из реактивных систем залпового огня "Ураган", говорят правоохранители. Россияне атаковали остановку общественного транспорта недалеко от мечети в Киевском районе города, сказал мэр Харькова Игорь Терехов, цитирует KharkivToday
. Мечеть тоже повреждена, отмечает Общественное
. Отец пострадавших детей два часа читал молитву над сыном, все это время полицейская держала его за руку, говорится в репортаже. Дети этого мужчины вместе занимались бальными танцами, выступали в паре, сообщил
вещатель. 15-летняя сестра погибшего мальчика сейчас находится в больнице, девочку прооперировали (извлекли осколки из правого легкого, мягких тканей правого плеча и шеи, провели ушивание легких), состояние оценивают как тяжелое, проинформировали
в областной больнице.