Жданов: Собянин формирует полк, и злые языки говорят, он всех бомжей пособирает по Москве и отправит в Украину

"Завершил картину [состояния дел в России] сюжет (это был последний мазок), когда российский "Первый канал" показал подготовку добровольческого батальона где-то на Дальнем Востоке. Так вот там дядьки старше 50 лет, которые пришли в этот батальон", – подчеркнул Жданов.
По его данным, в регионах России должны создать добровольческие батальоны, но не могут решить проблемы с наличием добровольцев.
"Кремль обязал каждого субъекта федерации подготовить свой добровольческий батальон. Кстати, мэр Москвы Сергей Собянин формирует полк. И злые языки говорят, что Собянин сейчас заодно всех бомжей пособирает по Москве и отправит в Украину на войну. Это, конечно, шутка, но сам факт важен: желающие пройти подготовку, подписать контракт, поехать воевать в Украину – это в основном категория старше 50 лет", – акцентировал внимание эксперт.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
По июньской оценке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.