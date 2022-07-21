Жданов: Собянин формирует полк, и злые языки говорят, он всех бомжей пособирает по Москве и отправит в Украину

"Завершил картину [состояния дел в России] сюжет (это был последний мазок), когда российский "Первый канал" показал подготовку добровольческого батальона где-то на Дальнем Востоке. Так вот там дядьки старше 50 лет, которые пришли в этот батальон", – подчеркнул Жданов.

По его данным, в регионах России должны создать добровольческие батальоны, но не могут решить проблемы с наличием добровольцев.

"Кремль обязал каждого субъекта федерации подготовить свой добровольческий батальон. Кстати, мэр Москвы Сергей Собянин формирует полк. И злые языки говорят, что Собянин сейчас заодно всех бомжей пособирает по Москве и отправит в Украину на войну. Это, конечно, шутка, но сам факт важен: желающие пройти подготовку, подписать контракт, поехать воевать в Украину – это в основном категория старше 50 лет", – акцентировал внимание эксперт.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)