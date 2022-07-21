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"Это уже не обсуждается". Лукашенко считает, что Украине о Херсоне, Донецке и Луганске можно было говорить в феврале – марте

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Лукашенко (слева на фото) сказал, что Порошенко и Зеленский якобы толкали Украину к войне
Лукашенко (слева на фото) сказал, что Порошенко и Зеленский якобы толкали Украину к войне
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, считает, что Украине якобы поздно говорить о временно оккупированных Россией Херсоне, Донецке и Луганске.

Такое мнение он выразил в интервью Agence France-Presse, его видеофрагмент опубликован 21 июля в Telegram-канале "Пул Первого", который освещает деятельность Лукашенко.

Политик во время беседы с главредом бюро агентства в Москве Антуаном Ламброскини сказал, что Россия даст гарантии безопасности Украине, если она "не будет угрожать никогда России" – не будет иметь на своей территории оружия, которое будет угрожать РФ.

Представитель СМИ уточнил у Лукашенко, о какой именно он говорит Украине – "там еще будут Херсон, Донецк, Луганск".

"Слушайте, это уже не обсуждается. Можно было говорить в феврале – марте об этом, – ответил Лукашенко. – Зачем тогда было русский язык запрещать, зачем было внутри Украины проводить ту политику, которую проводили [пятый президент Петр] Порошенко, [действующий глава государства Владимир] Зеленский? Они же все время изнутри толкали Украину этим самым к войне".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". На этом этапе российское руководство отрицало, что захват и оккупация украинских территорий является одной из задач "спецоперации" РФ.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Сейчас российские войска, по данным Зеленского, контролируют около 20% территории Украины: Крым, часть Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей. Он заявил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки для прекращения боевых действий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Зеленский поставил задачу Вооруженным силам Украины освободить всю территорию страны от российских оккупантов. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями.

20 июля координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил: США располагают информацией о том, что Россия планирует аннексию новых украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году.

Теги: Россия, Донецк, Петр Порошенко, Украина, Луганск, Херсон, Беларусь, Александр Лукашенко, русский язык, захват, оккупация, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, интервью
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