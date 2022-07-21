"Это уже не обсуждается". Лукашенко считает, что Украине о Херсоне, Донецке и Луганске можно было говорить в феврале – марте

Лукашенко (слева на фото) сказал, что Порошенко и Зеленский якобы толкали Украину к войне Фото: president.gov.by

Такое мнение он выразил в интервью Agence France-Presse, его видеофрагмент опубликован 21 июля в Telegram-канале "Пул Первого", который освещает деятельность Лукашенко.

Политик во время беседы с главредом бюро агентства в Москве Антуаном Ламброскини сказал, что Россия даст гарантии безопасности Украине, если она "не будет угрожать никогда России" – не будет иметь на своей территории оружия, которое будет угрожать РФ.

Представитель СМИ уточнил у Лукашенко, о какой именно он говорит Украине – "там еще будут Херсон, Донецк, Луганск".

"Слушайте, это уже не обсуждается. Можно было говорить в феврале – марте об этом, – ответил Лукашенко. – Зачем тогда было русский язык запрещать, зачем было внутри Украины проводить ту политику, которую проводили [пятый президент Петр] Порошенко, [действующий глава государства Владимир] Зеленский? Они же все время изнутри толкали Украину этим самым к войне".

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