Россия собирается аннексировать оккупированные украинские территории в сентябре – Bloomberg

Собеседник агентства отмечает, что РФ планирует провести "референдумы" в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях до 15 сентября.

По словам источников, руководит организацией "референдумов" первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко. Для этого он регулярно посещает оккупированные территории.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В конце марта – начале апреля ВСУ выбили оккупантов из северных областей Украины. Сейчас под временной оккупацией РФ находятся также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко сообщал, что оккупанты готовят на 11 сентября псевдореферендум об аннексии области Россией. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что на эту же дату планируется так называемый "референдум" и в оккупированной Луганской области.

20 июля координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил: США располагают информацией о том, что Россия планирует аннексию новых украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году.