Российские оккупанты не смогут захватить Славянск и Бахмут – Институт исследования войны

В ISW отмечают, что нынешний темп российских атак практически не отличается от того, который был во время "оперативной паузы" с 7-го по 16 июля Фото: ЕРА

В ISW отмечают, что нынешний темп российских атак практически не отличается от того, который был во время "оперативной паузы" с 7-го по 16 июля.

По данным института, локальные атаки восточнее Северска, а также восточнее и южнее Бахмута по состоянию на 21 июля не принесли оккупантам значимых территориальных успехов в этих районах.

В ISW подчеркнули, что российская группировка, которая действует северо-западнее Славянска, сейчас наносит меньше наземных ударов по позициям ВСУ, чем во время "оперативной паузы".

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