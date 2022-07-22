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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты не смогут захватить Славянск и Бахмут – Институт исследования войны

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В ISW отмечают, что нынешний темп российских атак практически не отличается от того, который был во время "оперативной паузы" с 7-го по 16 июля
В ISW отмечают, что нынешний темп российских атак практически не отличается от того, который был во время "оперативной паузы" с 7-го по 16 июля
Фото: ЕРА

Российские оккупанты, вероятно, не смогут захватить Славянск и Бахмут Донецкой области. Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW) от 21 июля.

В ISW отмечают, что нынешний темп российских атак практически не отличается от того, который был во время "оперативной паузы" с 7-го по 16 июля.

По данным института, локальные атаки восточнее Северска, а также восточнее и южнее Бахмута по состоянию на 21 июля не принесли оккупантам значимых территориальных успехов в этих районах.

В ISW  подчеркнули, что российская группировка, которая действует северо-западнее Славянска, сейчас наносит меньше наземных ударов по позициям ВСУ, чем во время "оперативной паузы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.

"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Славянск, Северск, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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