Российские оккупанты убили пятерых гражданских в Донецкой области – ОВА

"Россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: трех в Северске, одного в Павловке и одного в Марьинке. Еще 10 человек получили ранения", – написал он.

Кроме того, вчера Кириленко сообщал, что оккупанты атаковали школы в Краматорске и Константиновке, в Краматорске из-под завалов здания извлекли тело мужчины, в ГСЧС не исключают, что под завалами могут находиться еще два человека.

Война России против Украины. Главное (обновляется)