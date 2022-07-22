Российские оккупанты убили пятерых гражданских в Донецкой области – ОВА

"Россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: трех в Северске, одного в Павловке и одного в Марьинке. Еще 10 человек получили ранения", – написал он.
Кроме того, вчера Кириленко сообщал, что оккупанты атаковали школы в Краматорске и Константиновке, в Краматорске из-под завалов здания извлекли тело мужчины, в ГСЧС не исключают, что под завалами могут находиться еще два человека.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.