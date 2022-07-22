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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли Никополь и Апостолово, есть жертвы

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В результате обстрелов Днепропетровской области этой ночью погиб человек, ранены не менее девяти
В результате обстрелов Днепропетровской области этой ночью погиб человек, ранены не менее девяти
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Facebook

Российские оккупанты в ночь на пятницу, 22 июля, вновь обстреляли из реактивных систем залпового огня город Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщил чуть позже полуночи мэр города Евгений Евтушенко.

"Снова обстрелян город Никополь! Четыре залпа РСЗО по спящему городу", – написал он. 

О результатах обстрела с утра написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Масштабная ночная атака на область. Российская армия накрыла огнем три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский", – написал он.

По Никополю, по информации Резниченко, оккупанты выпустили до 100 снарядов. Предварительно, один человек погиб, один ранен. Повреждены 11 частных домов, а также газопровод и водопровод. Разрушены железнодорожные пути. Когда можно будет возобновить движение, пока не ясно.

Кроме того, семь прилетов зафиксировали в Апостолово Криворожского района. 

"Ракеты попали по трем школам города. Они разрушены. Повреждены жилые дома рядом. На месте работают спасатели. Предварительно, восемь человек ранены. Информация еще уточняется", – написал чиновник. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища. Мэр города предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.

Так, 16 июля российские оккупанты обстреляли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области. По данным ОВА, оккупанты выпустили 53 снаряда. Были повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и училище, также в городе нашли несдетонировавшие боеприпасы, есть погибшие.

В ночь на 19 июля российские военные из РСЗО (около 40 снарядов) обстреляли Никополь, а из артиллерии – Зеленодольскую общину в Криворожском районе.

19 июля оккупанты обстреляли базу отдыха в Никополе, 20 июля – выпустили более 30 реактивных снарядов из РСЗО "Град" по жилому кварталу в городе. Утром 20 июля глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате обстрела Никополя из "Градов" два человека погибли, девять ранены.

В ночь на 21 июля армия страны-агрессора в очередной раз ударила из "Градов" по Никопольскому району. Оккупанты выпустили по Красногригорьевской общине более 20 реактивных снарядов

Теги: Евгений Евтушенко, Днепропетровская область, раненые, РСЗО, артиллерия, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, школы, погибшие, Апостолово
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