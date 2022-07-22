Оккупанты ночью обстреляли Никополь и Апостолово, есть жертвы

"Снова обстрелян город Никополь! Четыре залпа РСЗО по спящему городу", – написал он.
О результатах обстрела с утра написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Масштабная ночная атака на область. Российская армия накрыла огнем три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский", – написал он.
По Никополю, по информации Резниченко, оккупанты выпустили до 100 снарядов. Предварительно, один человек погиб, один ранен. Повреждены 11 частных домов, а также газопровод и водопровод. Разрушены железнодорожные пути. Когда можно будет возобновить движение, пока не ясно.
Кроме того, семь прилетов зафиксировали в Апостолово Криворожского района.
"Ракеты попали по трем школам города. Они разрушены. Повреждены жилые дома рядом. На месте работают спасатели. Предварительно, восемь человек ранены. Информация еще уточняется", – написал чиновник.
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Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища. Мэр города предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.
Так, 16 июля российские оккупанты обстреляли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области. По данным ОВА, оккупанты выпустили 53 снаряда. Были повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и училище, также в городе нашли несдетонировавшие боеприпасы, есть погибшие.
В ночь на 19 июля российские военные из РСЗО (около 40 снарядов) обстреляли Никополь, а из артиллерии – Зеленодольскую общину в Криворожском районе.
19 июля оккупанты обстреляли базу отдыха в Никополе, 20 июля – выпустили более 30 реактивных снарядов из РСЗО "Град" по жилому кварталу в городе. Утром 20 июля глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате обстрела Никополя из "Градов" два человека погибли, девять ранены.
В ночь на 21 июля армия страны-агрессора в очередной раз ударила из "Градов" по Никопольскому району. Оккупанты выпустили по Красногригорьевской общине более 20 реактивных снарядов.