Оккупанты ночью обстреляли Никополь и Апостолово, есть жертвы

В результате обстрелов Днепропетровской области этой ночью погиб человек, ранены не менее девяти Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Facebook

"Снова обстрелян город Никополь! Четыре залпа РСЗО по спящему городу", – написал он.

О результатах обстрела с утра написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Масштабная ночная атака на область. Российская армия накрыла огнем три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский", – написал он.

По Никополю, по информации Резниченко, оккупанты выпустили до 100 снарядов. Предварительно, один человек погиб, один ранен. Повреждены 11 частных домов, а также газопровод и водопровод. Разрушены железнодорожные пути. Когда можно будет возобновить движение, пока не ясно.

Кроме того, семь прилетов зафиксировали в Апостолово Криворожского района.

"Ракеты попали по трем школам города. Они разрушены. Повреждены жилые дома рядом. На месте работают спасатели. Предварительно, восемь человек ранены. Информация еще уточняется", – написал чиновник.

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