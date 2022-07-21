Обстрел Днепропетровской области. Оккупанты выпустили по Никопольскому району более 20 реактивных снарядов

"Ночью в нас снова стреляли... Враг ударил из "Градов" по Никопольскому району. Выпустил по Червоногригоровской общине более 20 реактивных снарядов", – заявил глава ОВА.

По его словам, обошлось без жертв и разрушений.

Сейчас на месте обстрела работают пиротехники. Они ищут боеприпасы, которые не сдетонировали.

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