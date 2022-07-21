Обстрел Днепропетровской области. Оккупанты выпустили по Никопольскому району более 20 реактивных снарядов

"Ночью в нас снова стреляли... Враг ударил из "Градов" по Никопольскому району. Выпустил по Червоногригоровской общине более 20 реактивных снарядов", – заявил глава ОВА.
По его словам, обошлось без жертв и разрушений.
Сейчас на месте обстрела работают пиротехники. Они ищут боеприпасы, которые не сдетонировали.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
16 июля российские оккупанты обстреляли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области. По данным ОВА, оккупанты выпустили 53 снаряда. Были повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и училище, также в городе нашли несдетонировавшие боеприпасы, есть погибшие.
В ночь на 19 июля российские военные из РСЗО (около 40 снарядов) обстреляли Никополь, а из артиллерии – Зеленодольскую общину в Криворожском районе.
19 июля оккупанты обстреляли базу отдыха в Никополе и тракторную бригаду в Зеленодольской общине.
Утром 20 июля Резниченко сообщил, что в результате обстрела Никополя из "Градов" два человека погибли, девять ранены.