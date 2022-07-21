В ОК "Юг" рассказали, зачем оккупанты постоянно обстреливают Никополь

Никополь уже больше недели подвергается ежедневным обстрелам из РСЗО со стороны оккупированного Энергодара Фото: ДСНС / Telegram

По ее мнению, активизация обстрелов в этом районе связана с тем, что оккупанты обустроили новую огневую позицию, которая может наносить вред, пока ее еще не подавили ВСУ.

"На другом берегу, где нет физического присутствия, враг имитирует контроль над ситуацией. То есть массированный обстрел другого берега создает впечатление, что скоро они продвинутся туда (в Днепропетровскую область, на территории которой оккупантов нет. – "ГОРДОН")", – объяснила Гуменюк.

При этом глава пресс-центра Сил обороны юга убеждена, что россияне не смогут зайти в Никополь.

Никополь и окрестности постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища. Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко 20 июля предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов со стороны российских оккупантов.