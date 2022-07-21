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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОК "Юг" рассказали, зачем оккупанты постоянно обстреливают Никополь

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Никополь уже больше недели подвергается ежедневным обстрелам из РСЗО со стороны оккупированного Энергодара
Никополь уже больше недели подвергается ежедневным обстрелам из РСЗО со стороны оккупированного Энергодара
Фото: ДСНС / Telegram

Активными обстрелами Никополя Днепропетровской области российские военные оказывают психологическое давление, заявила в эфире единого телемарафона спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает 21 июля ТСН.ua.

По ее мнению, активизация обстрелов в этом районе связана с тем, что оккупанты обустроили новую огневую позицию, которая может наносить вред, пока ее еще не подавили ВСУ.

"На другом берегу, где нет физического присутствия, враг имитирует контроль над ситуацией. То есть массированный обстрел другого берега создает впечатление, что скоро они продвинутся туда (в Днепропетровскую область, на территории которой оккупантов нет. – "ГОРДОН")", – объяснила Гуменюк.

При этом глава пресс-центра Сил обороны юга убеждена, что россияне не смогут зайти в Никополь.

Никополь и окрестности постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища. Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко 20 июля предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Контекст:

16 июля российские оккупанты обстреляли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области. По данным ОВА, оккупанты выпустили 53 снаряда. Были повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и училище, также в городе нашли несдетонировавшие боеприпасы, есть погибшие.

В ночь на 19 июля российские военные из РСЗО (около 40 снарядов) обстреляли Никополь, а из артиллерии – Зеленодольскую общину в Криворожском районе.

19 июля оккупанты обстреляли базу отдыха в Никополе, 20 июля – выпустили более 30 реактивных снарядов из РСЗО "Град" по жилому кварталу в городе. Утром 20 июля глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате обстрела Никополя из "Градов" два человека погибли, девять ранены.

В ночь на 21 июля армия страны-агрессора в очередной раз ударила из "Градов" по Никопольскому району. Оккупанты выпустили по Красногригорьевской общине более 20 реактивных снарядов
Теги: Россия, Днепр, Днепропетровская область, РСЗО, артиллерия, Никополь, Запорожская АЭС, жертвы, обстрелы, Валентин Резниченко, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, удары, Энергодар, погибшие, Наталья Гуменюк, российские военные, давление, российские оккупанты
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